Ryder Cup 2023, Rahm: “Match difficile oggi, ma Tyrrell impressionante”. Hatton: “Finora lavorato bene, ma tanto golf davanti”

La stampa, questa mattina, dopo i foursome, è stata privilegiata nel poter ascoltare le voci di Tyrrell Hatton e Jon Rahm: l’inglese e lo spagnolo si sono resi protagonisti di un foursome dalle mille sfaccettature, che però hanno risolto molto bene in loro favore in questa Ryder Cup 2023 che sta andando in netto favore dell’Europa. Di seguito alcune delle frasi più significative dei due.

Rahm elogia il suo compagno: “Match difficile oggi. Ovviamente sapevamo quanto siano amici Patrick (Cantlay) e Xander (Schauffele), e che giocatori sono. Io e Tyrrell siamo partiti molto, molto bene. Non la partenza che avrebbero voluto, ma sulle ultime 9 hanno trovato ottimi ferri e capitalizzato su un paio di errori che abbiamo fatto. Essere pari alla 16 non è l’ideale, chiaramente sono stati bravi a chiudere buche in cui avevano fatto 3, 2. Sono forti giocatori. Davvero impressionante vedere Tyrrell fare quel putt alla 16 e poi quel tee shot alla 17“.

Hatton viene interpellato su un diverso punto di vista: “L’esperienza dei vicecapitani è molto importante per noi, e aggiungono tanto al team in termini di morale e simili. Aiutano con la loro esperienza di rookie e anche quelli come me che sono alla terza esperienza, non puoi mai essere a corto di questioni. Penso che chiunque sia felice di aiutarsi a vicenda“.

E poi: “Quando parlo di rivincita, dico che per noi due anni fa è stta una dura sconfitta, e per chi era parte di quel team che c’è oggi, davvero la rivincita è voler riprendersi la Ryder Cup. Finora abbiamo lavorato bene, ma c’è ancora tanto golf davanti. L’inerzia può cambiare rapidamente. Per noi è solo dover vincerre le sessioni ed essere vicini al numero magico e andare avanti“.

Foto: LaPresse