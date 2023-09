Ryder Cup 2023: i match singoli della domenica. Partenza col botto: Rahm-Scheffler!

Sono stati svelati i 12 accoppiamenti per i match singoli di domani, che concluderanno la Ryder Cup 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Sono tante le note interessanti che si possono ricavare dalle scelte di Luke Donald e Zach Johnson (che, va ricordato, inserendo i nomi nel match voluto per i loro giocatori non erano a conoscenza di quale sarebbe stato il rispettivo avversario: potevano solo indovinarlo).

Si parte subito con un confronto da urlo, quello che mette di fronte il numero 3 e il numero 1 del mondo in carica, Jon Rahm e Scottie Scheffler. Il loro rendimento è stato ben diverso in questa Ryder: lo spagnolo ha portato due punti e mezzo, l’USA appena mezzo. Spazio anche a Viktor Hovland contro Collin Morikawa, e anche qui c’è del particolare, dal momento che si tratta di due giocatori che fanno parte della stessa generazione, quella del 1997.

Si è andati vicinissimi ad avere un McIlroy-Cantlay, e dopo le fortissime schermaglie di oggi i due avrebbero forse fatto fatica a trattenere parecchie cose. I due, ad ogni modo, avranno avversari diversi: l’uno Sam Burns, l’altro Justin Rose.

Forse il confronto più difficile per l’Europa può essere Åberg-Koepka, ammesso che il cinque volte vincitore Major si sia ripreso dal clamoroso flop dei foursome con Scheffler occorso stamattina. Sarebbe interessante Fleetwood-Fowler, se non fosse che quest’ultimo in Ryder ha un record pessimo e oggi è stato completamente tenuto fuori; dei 24 a Roma è l’unico ad aver disputato un solo match.

RYDER CUP 2023: MATCH SINGOLI

Match 1: 11:35 Jon Rahm (ESP)–Scottie Scheffler

Match 2: 11:47 Viktor Hovland (NOR)–Collin Morikawa

Match 3: 11:59 Justin Rose (ENG)–Patrick Cantlay

Match 4: 12:11 Rory McIlroy (NIR)–Sam Burns

Match 5: 12:23 Matt Fitzpatrick (ENG)–Max Homa

Match 6: 12:35 Tyrrell Hatton (ENG)–Brian Harman

Match 7: 12:47 Ludvig Åberg (SWE)–Brooks Koepka

Match 8: 12:59 Sepp Straka (AUT)–Justin Thomas

Match 9: 13:11 Nicolai Højgaard (DEN)–Xander Schauffele

Match 10: 13:23 Shane Lowry (IRE)–Jordan Spieth

Match 11: 13:35 Tommy Fleetwood (ENG)–Rickie Fowler

Match 12: 13:47 Robert MacIntyre (SCO)–Wyndham Clark

Foto: LaPresse