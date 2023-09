Ryder Cup 2023, Fleetwood: “Giocare con McIlroy un sogno”. Lowry: “Amo questa settimana, Ã¨ la piÃ¹ speciale del golf”

Al termine della prima metà di giornata, sono state tante le dichiarazioni di gioia arrivate in sala stampa per l’incedere dell’Europa in Ryder Cup 2023. 4-0 dopo i quattro foursome della mattina al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma; la parola va così ai protagonisti lasciati liberi dai fourball del pomeriggio.

Così Shane Lowry: “Perché non ci dovrei tenere alla Ryder Cup? Sono europeo. Nella vita gioco a livello professionistico. Qui è dove vuoi essere. Voglio dire, siamo fortunati ad avere con noi Josè Maria Olazabal questa settimana. A livello individuale è stato di grande successo sul campo, ma le persone lo conoscono per la Ryder Cup. Lo stesso vale per Seve (Ballesteros, N.d.R.). Perché lo conoscono? Per la Ryder Cup. […] Mi piace tantissimo. Amo questa che è, onestamente, la più speciale settimana del golf. C’è una ragione per la quale questo è il più grande torneo nel golf“.

Ludvig Aberg, l’astro nascente di Svezia, parla del debutto: “Sì, ovviamente è un sogno diventato realtà per me giocare qui. Conquistare il primo punto è per me la cosa più importante. Questo era ciò di cui si parlava, come diceva Tommy, ed è quello che volevamo. Chiaramente giocare al fianco di uno dei migliori al mondo come Viktor ti da parecchia sicurezza, e abbiamo giocato piuttosto bene in cerrti momenti. Abbiamo tenuto intatte e emozioni e ci siamo divertiti sul campo. Distrarsi è molto facile, ma la folla ci ha supportati. Abbiamo sentito l’energia, come ha detto Shane, da ogni tee dal quale siamo partiti, a ogni green, a ogni fairway, si poteva sentire il supporto. E questo non me lo dimenticherò“.

Tommy Fleetwood, inevitabilmente, narra di McIlroy: “Guardate, senza essere scontato, giocare con Rory McIlroy di fronte a tutta questa gente è un sogno. Andare là fuori con lui in Ryder Cup è molto forte. Abbiamo giocato bene insieme. Andare là fuori con qualcuno, situazione ad alta pressione, ma avere al fianco qualcuno che conosci da così tanto da essergli vicino rende le cose più facili e fa un’enorme differenza“.

Sepp Straka sui tifosi austriaci presenti: “Incredibile. Anche ieri durante la pratica di nove buche è stato pazzesco. Così tanti austriaci in vacanza in Italia, comunque, perciò penso fosse piuttosto facile per loro venire giù, sono comunque molto felice per il loro supporto. Ce ne sono alcuni di pazzi in senso buono, ma questo rende tutto più divertente“.

Foto: LaPresse