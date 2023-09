ATP Pechino 2023, vittoria di peso per Lorenzo Musetti: battuto Khachanov al 1Â° turno, ora Alcaraz?

Buona la prima per Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Pechino. Un successo di peso per il toscano, che ha superato il russo Karen Khachanov, numero 14 del mondo ed avversario sempre molto ostico sul cemento. Musetti si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco.

Ora per Musetti ci potrebbe essere l’affascinante sfida con Carlos Alcaraz. Il nativo di Carrara, infatti, affronterà il vincente del match tra il numero due del mondo ed il tedesco Yannick Hanfmann, con lo spagnolo ovviamente super favorito.

Una partita che ha visto Musetti chiudere con 23 vincenti contro i 20 dell’avversario, che, invece, ha commesso più errori non forzati rispetto all’azzurro (14 contro 12). Il toscano ha ottenuto il 65% dei punti quando ha servito la prima, mettendo a segno anche 5 ace.

Ottima partenza nel match per Musetti, che strappa subito il servizio a Khachanov, chiudendo il secondo gioco con un meraviglioso vincente di dritto. Nel quinto gioco, però, il toscano concede tre palle del controbreak e purtroppo sulla terza il suo rovescio di ferma in rete. Nell’ottavo game Musetti si procura una palla break e riesce a togliere la battuta al russo al termine di uno scambio durissimo. L’azzurro si riporta avanti nel match e va a chiudere il primo set sul 6-3.

Il secondo set è un monologo del russo, che infatti si porta subito avanti di un break sul 2-0. Khachanov ha il pieno controllo dello scambio, con Musetti che fatica ad essere incisivo come prima, soprattutto nei suoi turni in risposta. Nel sesto gioco il russo ottiene un altro break e si prende il set per 6-1.

Nel terzo set si segue l’andamento dei turni di servizio fino al sesto gioco, quando Musetti riesce a procurarsi una palla break. Il toscano trova un fantastico vincente di rovescio e sale a condurre sul 4-2. L’azzurro si riprende il controllo della partita e nell’ottavo gioco toglie ancora la battuta al russo, conquistando il set per 6-2 e di conseguenza anche il passaggio agli ottavi di finale.

