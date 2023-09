Roma-Empoli oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La Serie A 2023/2024 anche oggi, domenica 17 settembre, scenderà in campo con il 4° turno. Nella giornata di ieri si sono giocate ben tre partite: alle 15.00 la Juventus di Massimiliano Allegri ha piegato per 3-1 la Lazio di Maurizio Sarri. Alle 18.00 il derby di Milano ha visto primeggiare l’Inter di Simone Inzaghi che ha letteralmente asfaltato il Milan con un 5-1 netto. Il Napoli invece, in serata, ha pareggiato per 2-2 contro il Genoa.

In data odierna invece, alle 20.45, andrà in scena l’ultimo match della domenica: andrà in scena Roma-Empoli. José Mourinho accoglierà all’Olimpico l’Empoli di Paolo Zanetti. I giallorossi in questo avvio di stagione, non sono ancora riusciti a portare a casa un +3: questa sera ci proveranno ma non sarà semplice perché gli azzurri sono fermi a quota 0 punti in classifica con 0 gol segnati per giunta. Entrambe le formazioni dunque, avranno voglia di invertire il proprio trend.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, partiamo dalla Roma e diamo un’occhiata alle possibili scelte. Rui Patricio difenderà i pali della porta capitolina. In difesa spazio a Llorente, Mancini e Ndicka. A centrocampo il quintetto sarà formato da Kristensen, Bove, Cristante, Aouar e Spinazzola. In avanti, Dybala pienamente recuperato, sarà affiancato da Lukaku.

In casa Empoli Berisha sarà il portiere titolare. Bereszynski, Ismajli, Luperto e Pezzella andranno a difendere la porta azzurra mentre Maleh, Marin e Fazzini giocheranno a centrocampo. In avanti Baldanzi, Caputo e Cambiaghi proveranno a far male alla Roma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Empoli, match valido per la 4a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-EMPOLI (17 SETTEMBRE)

Domenica 17 settembre

Ore 20.45 – Roma-Empoli – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-EMPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Roma-Empoli:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-EMPOLI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Indisponibili: Kumbulla, Abraham, Pellegrini, Renato Sanches

Kumbulla, Abraham, Pellegrini, Renato Sanches Squalificati: –

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All.: Zanetti

Indisponibili : Caprile

: Caprile Squalificati: –

Foto: LaPresse