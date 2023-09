Rally Grecia 2023: Neuville e Ogier sbagliano, Rovanpera no e ora vede il successo nell’Acropolis

Succede di tutto nel sabato del Rally di Grecia 2023, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale WRC 2023. Il celebre Acropolis ha vissuto una giornata quanto mai intensa con stage lunghi e selettivi che hanno fatto pagare dazio (pesantemente) a due protagonisti come Thierry Neuville e Sebastien Ogier. La classifica generale è completamente rivoluzionata dopo i guai tecnici dei due primi rivali di Kalle Rovanpera che, bravo a tenersi lontano dai problemi, è salito in vetta alla graduatoria, con una enorme chance di fare suo il round greco e, di conseguenza, blindare il suo secondo titolo consecutivo.

Il campione del mondo della Toyota ha concluso un sabato quasi perfetto e ora svetta nella classifica generale con 2:04 di vantaggio sullo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20), mentre al terzo posto troviamo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 2:09. Quarto, dopo l’incidente nell’ultimo stage, Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris). Il fuoriclasse francese, che cercava il quarto successo nelle sue sei uscite stagionali, ora si ritrova a 4:14, davanti all’estone Ott Tanak (Ford Puma) che accusa 4:49. Sesto il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 6:16, mentre il belga Thierry Neuville dopo un grosso problema alla sua Hyundai nel corso del pomeriggio, è ufficialmente uscito di classifica.

LA GARA

Il sabato dell’Acropolis ha preso il via con la SS7 Pavliani 1 di 24.25 chilometri e il successo di Kalle Rovanpera con 1.3 secondi su Sebastien Ogier e 11.9 su Thierry Neuville. Quarto Elfyn Evans a 12.7 e quinto Ott Tanak a 17.2. Secondo impegno di giornata la SS8 Karoutes 1 di 28.49 chilometri con il netto successo di Thierry Neuville che precede Sebastien Ogier per 9.8 secondi e Elfyn Evans per 10.3. Crollano Ott Tanak a 33.1 e Esapekka Lappi a 2:37 che è costretto a cambiare una gomma. La mattinata si è conclusa con la SS9 Eleftherochori 1 di 18.02 chilometri con Kalle Rovanpera che precede Thierry Neuville per 1.5 e Sebastien Ogier per 10.4.

Il pomeriggio del Rally di Grecia ha aperto i battenti con la SS10 Pavliani 2 e la grande notizia di giornata. Thierry Neuville finisce pesantemente in una buca e la sua vettura finisce ko perdendo subito 10 minuti. Lo stage va a Kalle Rovanpera con 2 decimi su Sebastien Ogier, quindi terzo Elfyn Evans. Si è passati, quindi, alla SS11 Karoutes 2 con il finlandese della Toyota che prosegue nel suo percorso netto precedendo ancora Sebastien Ogier per 2 decimi e Elfyn Evans per 10.2 secondi. Il sabato dell’Acropolis si è chiuso con la SS12 Eleftherochori 2 ed il nuovo successo di Kalle Rovanpera ma, soprattutto, il ko di Sebastien Ogier. Il francese danneggia la sua Toyota alla sospensione posteriore e arriva al traguardo con un ampio ritardo.

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis/DPPI