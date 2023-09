Rally Grecia 2023: l’Acropolis confermerÃ  la fuga verso il titolo di Kalle Rovanpera o riaprirÃ  i giochi?

Stiamo ufficialmente per entrare nel rush finale del Campionato Mondiale Rally 2023. Il sipario si sta, infatti, per alzare sull’attesissimo Rally di Grecia, decimo e quartultimo appuntamento della stagione. L’Acropolis attende al varco i protagonisti del Mondiale WRC con una tappa che potrebbe davvero segnare i destini dell’intera annata.

Dopo il clamoroso Rally di Finlandia, con gli “zero” di Kalle Rovanpera, Ott Tanak e Esapekka Lappi, la classifica generale (che fino a poche settimane fa sembrava chiusa) si è decisamente riaperta e ora la situazione si fa quanto mai interessante. Davanti a tutti rimane il campione del mondo in carica con 170 punti, ma grazie alla vittoria in terra scandinava, Elfyn Evans si è portato a quota 145 punti (-25 lunghezze) con Thierry Neuville terzo a quota 134. Ott Tanak accusa ormai 66 punti e, come Sebastien Ogier (-72) punteranno solo alle vittorie di tappa.

Cosa dovremo attenderci, quindi, dalla gara in terra greca? Il programma prevede azione sin dalla giornata di giovedì 7 settembre. Dopo lo shakedown che si disputerà all’alba, in serata vivremo il primo stage per rompere il ghiaccio. La giornata di venerdì 8 settembre vedrà 5 prove speciali per la bellezza di 100 chilometri complessivi, con la SS6 Elatia di 28.32 a chiudere la giornata.

Si passerà poi a sabato 9 settembre con altri sei stage e un chilometraggio davvero ampio con la ripetizione della Karoutes di 28.49 e della Pavliani da 24.25. Tutto si concluderà nella giornata di domenica 10 settembre con la SS13 Tarzan di 23.37 chilometri all’alba, quindi la doppietta sulla Grammeni di 19.77, con la seconda occasione che varrà come Power Stage.

Foto: LiveMedia/Luca Barsali