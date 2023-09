Quanti soldi hanno guadagnato Milan, Inter, Napoli e Lazio con i primi risultati in Champions League? Tutte le cifre

Dopo i match disputati ieri abbiamo ufficialmente mandato in archivio il primo turno della fase a gironi della Champions League 2023-2024. Come sono andate le cose per le 4 squadre di casa nostra? Bene, ma non benissimo si potrebbe dire. Un bottino di una vittoria e 3 pareggi, nel complesso, che poteva essere anche migliore secondo le previsioni iniziali.

Andiamo in ordine cronologico, il Milan ha impattato 0-0 in casa contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, la Lazio ha riacciuffato l’Atletico Madrid con il gol di Provedel all’ultimo respiro per un 1-1 storico, quindi il Napoli è passato sul campo del Braga per 2-1 grazie ad una clamorosa autorete a 2 minuti dalla conclusione e l’Inter ha strappato un punto in casa della Real Sociedad dopo tanta sofferenza.

Come spesso capita, però, la massima competizione continentale per club ha una doppia valenza. In campo e fuori dal campo. Risultati e conti economici, come si sa, vanno a braccetto quando c’è di mezzo la Coppa “con le grandi orecchie” che elargisce munifici assegni a chi vi partecipa. Anche in base ai risultati ottenuti. Andiamo, quindi, a scoprire quanto hanno incassato le compagini italiane dopo il primo turno di Champions League.

I conti sono presto fatti. In questa edizione ogni vittoria garantisce 2.8 milioni di euro a chi la ottiene (nel nostro caso il Napoli), mentre ogni pareggio frutta 930.000 alle casse delle squadre di casa nostra. In questo caso Inter, Milan e Lazio. Numeri che fanno capire quanto sia importante ogni singola vittoria a questi livelli, sia per avvicinarsi alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta, sia per dare ulteriore ossigeno ai conti economici. Un aspetto che, in Italia, non passerà mai in secondo piano.

Foto: LaPresse