Quanti soldi guadagnano i calciatori dell’Inter in Champions League? Tutti gli stipendi con il club

Inizia il cammino europeo dell’Inter. La formazione allenata da mister Simone Inzaghi, infatti, affila le armi in vista del match d’esordio della fase a gironi della Champions League 2023-2024. La sfida dell’Anoeta in casa della Real Sociedad (ore 21.00) rappresenterà il primo passo della campagna europea.

Dopo la Finale della scorsa edizione, persa contro il Manchester City, Lautaro Martinez e compagni vogliono una nuova cavalcata di altissimo livello, forti anche di un inizio di stagione che li ha visti perfetti con 4 vittorie in altrettante uscite in campionato, 13 reti realizzate e solo una subita. Cosa dovremo attenderci dal percorso in Champions League?

Inizieremo a scoprirlo sin da questa sera, con una formazione che appare ancor più pronta rispetto a un anno fa. Rosa ampia con ingaggi che vanno a crescere. Al top della classifica c’è sempre Calhanoglu con 6.5 milioni, davanti a Lautaro Martinez e Thuram a quota 6, quindi Bastoni è quarto con 5.5. Andiamo, quindi, a vedere nello specifico la classifica degli ingaggi nella stagione 2023.2024.

CLASSIFICA STIPENDI INTER 2023-2024

Calhanoglu 6,5 milioni di euro

Lautaro 6 milioni di euro

Thuram 6 milioni di euro

Bastoni 5,5 milioni di euro

Barella 4,5 milioni di euro

Sommer 4 milioni di euro

De Vrij 3,8 milioni di euro

Arnautovic 3,5 milioni di euro

Correa 3,5 milioni di euro

Frattesi 2,8 milioni di euro

Cuadrado 2,5 milioni di euro

Dumfries 2,5 milioni di euro

Darmian 2,5 milioni di euro

Carlos Augusto 2,2 milioni di euro

Lazaro 2 milioni di euro

Sensi 2 milioni di euro

Dimarco 1,6 milioni di euro

Acerbi 1,5 milioni di euro

Asllani 0,8 milioni di euro

Audero 0,8 milioni di euro

Bisseck 0,8 milioni di euro

Foto: LaPresse