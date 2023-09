Quando si gioca Salernitana-Inter? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Nemmeno il tempo di rifiatare che è già il momento di scendere nuovamente in campo. Stiamo ovviamente parlando della Serie A e, nello specifico, del prossimo impegno di campionato che vedrà coinvolte la Salernitana e l’Inter. Sabato 30 settembre infatti, a partire dalle 20.45 e all’interno dell’Arechi, le due formazioni si daranno battaglia in un clima che si preannuncia rovente: e la situazione, per differenti motivi, è delicata sia da una parte che dall’altra.

Partiamo dai padroni di casa: i granata stanno vivendo un avvio di stagione da film horror. 17esimo posto attualmente occupato, tre pareggi, altrettante sconfitte e ancora a secco di vittorie. E, a destabilizzare un ambiente tutt’altro che felice visti i risultati ottenuti dalla squadra, ci sono le voci delle ultime ore che vedrebbero il mister Paulo Sousa a rischio esonero (sullo sfondo Leonardo Semplici). Insomma Antonio Candreva (ex di turno) e compagni, dovranno reagire e rispondere presente: non sono ammessi errori.

Ma anche per Simone Inzaghi non sarà semplice affrontare i campani: l’Inter, per rimanere in vetta e al passo, dovrà ottenere un +3. L’ultimo scivolone in casa contro il Sassuolo (sconfitta per 1-2), ha fatto avvicinare le altre concorrenti che bramano lo scudetto (su tutte Milan e Juventus). Cinque vittorie e una sola sconfitta in sei giornate: ma adesso, Lautaro Martinez e compagni, dovranno reagire. La partita di Salerno, in ogni caso, si preannuncia emozionante: vedremo chi la spunterà.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Salernitana-Inter, match valido per la 7ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO SALERNITANA-INTER (30 SETTEMBRE)

Sabato 30 settembre

Ore 20.45 – Salernitana-Inter – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SALERNITANA-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

