Quando si gioca Roma-Servette, calendario prossima partita Europa League: data, orario, tv, streaming

La Roma deve rialzarsi, ed il prima possibile. I giallorossi stanno faticando tantissimo in campionato con soli cinque punti totalizzati in sei partite, ma ora hanno l’Europa League per potersi riscattare. Dopo il debutto positivo con lo Sheriff Tiraspol, all’Olimpico arrivano gli svizzeri del Servette.

La squadra di René Weiler occupa al momento l’ottava posizione nel campionato nazionale, la Super League, con soli otto punti guadagnati nelle prime otto partite di campionato ed un solo successo. Non è bastato tornare a giocare in Europa dopo ventuno anni di assenza (l’ultimo match risale alla UEFA 2002/2003, da lì in poi solo turni di qualificazione) per rilanciare l’ambiente, intristito dal ko con lo Slavia Praga.

La sfida tra Roma e Servette, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno in abbonamento sulla piattaforma satellitare ed in chiaro su Tv8, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

Foto: Lapresse