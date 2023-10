Su che canale vedere Roma-Servette stasera? Programma, orario, tv e streaming

La Roma di José Mourinho sta provando a rialzare il proprio morale. L’inizio in campionato non è stato per nulla dei migliori, con otto punti in sette partite e con il successo sul Frosinone che rappresenta solo il secondo in massima serie. Ma in Europa i giallorossi ci hanno abituato bene nelle ultime stagioni, e così vogliono continuare contro il Servette.

La Roma è al momento a punteggio pieno nel girone G graie al successo sullo Sheriff Tiraspol, che rappresenta sulla carta il rivale più accreditato per la vetta. Gli svizzeri non stanno incantando nemmeno nei propri confini, con l’ottavo posto in graduatoria in Super League, e vengono dalla sconfitta al debutto con lo Slavia Praga. Di fronte dunque due squadre che, almeno in campionato, non stanno incantando.

La sfida tra Roma e Servette, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno in abbonamento sulla piattaforma satellitare ed in chiaro su Tv8, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO ROMA-SERVETTE EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 21.00 Roma-Servette – – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

PROGRAMMA ROMA-SERVETTE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse