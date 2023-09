Quando si gioca Napoli-Real Madrid, calendario prossima partita Champions League: data, orario, tv, streaming

Mentre siamo nel vivo della settima giornata della Serie A, è già tempo di pensare al prossimo turno della Champions League 2023-2024. Si tratta del secondo appuntamento della fase a gironi e le quattro squadre italiane sono pronte ad andare a caccia dei tre punti per indirizzare nel migliore dei modi il discorso qualificazione.

In questa due-giorni europea della massima competizione continentale per club andrà in scena il big match Napoli-Real Madrid allo stadio San Paolo del capoluogo campano. La sfida si giocherà martedì 3 ottobre alle ore 21.00 e metterà di fronte le due squadre che si sono aggiudicate il primo impegno. I partenopei contro il Braga, i madridisti contro l’Union Berlino.

Si annuncia l’aria del grande evento a Napoli, con la formazione allenata da mister Rudi Garcia che proverà a fermare il Real Madrid, guidato dall’ex Carlo Ancelotti. Per gli azzurri, ovviamente, sarà fondamentale mettere in azione Kvaratskhelia e Osimhen, mentre le Merengues cercheranno di prolungare l’ottimo inizio di stagione del fuoriclasse in divenire Bellingham.

Napoli-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213), quindi in streaming su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE 2023

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Napoli-Real Madrid – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Napoli-Real Madrid su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO.

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse