Quando si gioca Milan-Lazio? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Siamo pronti per la settima giornata del massimo campionato italiano di calcio. Dopo il primo turno infrasettimanale disputato nei giorni scorsi, le squadre torneranno in azione per un weekend di estrema importanza, con diversi match che ci diranno molto sul prosieguo della stagione.

Tra questi, senza ombra di dubbio, un anticipo del calibro di Milan-Lazio. La sfida si giocherà quest’oggi alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, e metterà di fronte due formazioni che dovranno cercare di non farsi distrarre dal prossimo impegno nella seconda giornata dei gironi di Champions League.

Da una parte vedremo i rossoneri allenati da mister Stefano Pioli che si trovano al secondo posto in classifica con 12 punti (e -3 dai cugini dell’Inter), mentre la Lazio dopo un avvio quanto mai deludente è ferma in 15a posizione con soli 4 punti e ben tre sconfitte nelle prime cinque uscite. I punti in palio sono pesanti e, soprattutto i biancocelesti, dovranno fare di tutto per sbloccarsi.

Il match tra Milan e Lazio, valevole per la 7a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 30 settembre

Ore 18.00 Milan-Lazio – diretta su DAZN

PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

