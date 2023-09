Quando si gioca Lazio-Torino? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare in scena con il sesto turno. Da poche ore si è conclusa la quinta giornata ma la massima serie italiana prosegue senza sosta con il turno infrasettimanale. Le venti formazioni avranno quindi pochissimo tempo per rifiatare: tra poco più di 24 ore Juventus e Lecce apriranno le danze ma, successivamente, toccherà al resto delle squadre. E soffermiamoci maggiormente su un incontro previsto per mercoledì 27 settembre a partire dalle ore 20.45: soffermiamoci su Lazio-Torino.

La formazione guidata dal mister Maurizio Sarri, dovrà vedersela contro quella di Ivan Juric. I biancocelesti in questo avvio di campionato stanno faticando moltissimo a ingranare. Nelle prime cinque giornate, Immobile e compagni, hanno raccolto solamente 4 punti, figli di una sola vittoria (a Napoli), un pareggio (nell’ultimo turno contro il Monza in casa) e ben tre sconfitte. La zona retrocessione dista solamente un punto e il mister toscano farà di tutto per risollevare morale e classifica.

Ma la Lazio dovrà stare in guardia: dall’altra parte dell’Olimpico ci sarà un Torino ostico che, domenica sera, ha fermato la Roma sull’1-1 e gravita in nona posizione. Vedremo avrà la meglio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lazio-Torino, match valido per la 6a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW e Sky Go.

CALENDARIO LAZIO-TORINO (27 SETTEMBRE)

Mercoledì 27 settembre

Ore 20.45 – Lazio-Torino– Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

PROGRAMMA LAZIO-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202) Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse