Quando si gioca la Ryder Cup a Roma e dove vederla in tv? Date, programma, orari, streaming

Sarà una Ryder Cup speciale, per l’Italia, quella che andrà in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Una chance unica, forse irripetibile, di avere la competizione più famosa del golf all’interno del nostro Paese: la sfida Europa-USA sarà pronta ad infiammare tutti.

Si tratterà della terza volta in cui la Ryder si disputa in Europa Continentale: la prima si ebbe nel 1997, quando si giocò al Valderrama Golf Club di Sotogrande, in Spagna, anche in onore dell’immensa popolarità raggiunta da Seve Ballesteros. Nel 2018, invece, si andò al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, non lontano da Parigi. Sarà questa, peraltro, la sede del torneo olimpico di golf a Parigi 2024. Un onore che, fosse andata in fondo la candidatura romana, avrebbe potuto toccare più siti (va ricordata anche la presenza dell’Olgiata).

La Ryder Cup 2023 si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre. Ci saranno due coperture tv distinte, ma entrambe integrali. In chiaro, RaiSport HD trasmetterà tutto l’evento dal primo all’ultimo colpo, mentre su Rai2 andranno la cerimonia inaugurale di giovedì 28 e l’ultima ora (all’incirca) dei singoli della domenica. Su Sky, invece, copertura integrale tra Sky Sport Uno e Sky Sport Golf. In streaming l’offerta sarà variegata tra RaiPlay, SkyGo e Now.

CALENDARIO RYDER CUP 2023

Giovedì 28 settembre

Ore 16:00 Cerimonia di apertura

Venerdì 29 settembre

Ore 7:35 Prima giornata (foursome e fourball)

Sabato 30 settembre

Ore 7:35 Seconda giornata (foursome e fourball)

Domenica 1° ottobre

Ore 11:35 Terza giornata (12 match singoli)

PROGRAMMA RYDER CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (cerimonia di apertura, ultima ora del terzo giorno), RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

