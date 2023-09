Quando si gioca Juventus-Lecce? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Messo in archivio il quinto turno di campionato, siamo pronti ad alzare il sipario sul primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024. La sesta giornata della massima serie, infatti, è dietro l’angolo e ci proporrà diversi incontri di grande rilevanza per ogni obiettivo e fascia di classifica.

Si inizierà domani sera, martedì 26 settembre, con l’anticipo delle ore 20.45 dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce, una sfida che si annuncia quanto mai interessante. Da una parte i padroni di casa, allenati da mister Massimiliano Allegri, cercheranno di bissare il successo interno ottenuto contro la Lazio per confermarsi ai piani alti della classifica.

Dall’altra, invece, i salentini di mister Roberto D’Aversa, reduci da un avvio di annata assolutamente importante, nel quale hanno superato rivali come la Lazio e, nel complesso, hanno fatto vedere una idea di calcio ben precisa. Un anno fa a Torino fu un comodo successo per i bianconeri. Sarà così anche in questa occasione?

La sfida tra Juventus e Lecce, valevole per la 6a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà visibile (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

Ore 20.45 Juventus-Lecce – diretta su DAZN

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

