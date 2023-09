Quando si gioca Italia-USA? A che ora i quarti dei Mondiali di basket: programma, tv, streaming

L’Italia affronterà gli USA nei quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. L’appuntamento è per martedì 5 settembre alle ore 14.40 italiane alla Mall of Asia Arena di Manila (Filippine). La nostra Nazionale si è qualificata alla fase a eliminazione diretta grazie alle due spettacolari vittorie ottenute nel secondo girone contro Serbia e Porto Rico, meritandosi così il primo posto nel proprio raggruppamento e guadagnandosi così il match da dentro o fuori contro la seconda classificata del gruppo J: saranno gli Stati Uniti d’America, che hanno perso lo scontro diretto per il vertice contro la Lituania.

Gli azzurri saranno chiamati all’impresa cosmica, quella che qualsiasi cestista sogna per una carriera intera: battere gli americani ai Mondiali. La missione sarà durissima per i ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco, ma hanno tutte le carte in regola per inventarsi una magia al di fuori di ogni logica e proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. Gigi Datome e compagne fronteggeranno la corazzata a stelle e strisce guidata da Paolo Banchero, che pochi mesi fa ha deciso di sposare la causa degli USA rinunciando all’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, quarto di finale dei Mondiali 2023 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Manila sono sei ore avanti rispetto a noi):

CALENDARIO ITALIA-USA, QUARTI MONDIALI BASKET

Martedì 5 settembre

Ore 14.40 Italia vs USA – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer

PROGRAMMA ITALIA-USA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: Ciamillo