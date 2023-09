Quando si gioca Inter-Sassuolo? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Dopo aver assistito al quinto turno della stagione, siamo ai nastri di partenza del primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024. La sesta giornata, infatti, si svilupperà nei prossimi tre giorni e ci proporrà diverse partite di grande rilevanza per ogni obiettivo e fascia di classifica.

Tra queste non va assolutamente sottovalutata Inter-Sassuolo. Il match si giocherà mercoledì 27 settembre alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e, come ci ha abituato in questi anni, sarà tutto tranne che scontato. Inter-Sassuolo si è divisa tra vittorie con 7 gol messi a segno dai nerazzurri a vittorie importanti degli emiliani.

In questo caso vedremo la formazione allenata da mister Simone Inzaghi che cercherà di proseguire nel suo ottimo cammino iniziale e di difendere la propria prima posizione in classifica, mentre dall’altra parte del campo vedremo i nero-verdi di mister Alessio Dionisi che proveranno nuovamente a sbancare San Siro.

La sfida tra Inter e Sassuolo, valevole per la 6a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZ. Su Sky Sport sarà visibile (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

Ore 20.45 Inter-Sassuolo – diretta su DAZN

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

