Quando si gioca Bologna-Empoli? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Nella serata di ieri si è concluso il primo e unico turno infrasettimanale della stagione, ma è già tempo di pensare alla prossima giornata della Serie A 2023-2024: Bologna e Empoli, due delle squadre più giovani del campionato, si sfideranno per la settima tornata del campionato domenica 1 ottobre dalle 12.30.

Il Bologna di Thiago Motta non è in un momento della stagione straordinario: sebbene abbiano perso solamente il primo incontro di questa stagione con il Milan, i felsinei hanno ottenuto ben quattro pareggi in quest’avvio di campionato, di cui gli ultimi tre consecutivi e senza reti. La partita di dopodomani è un’occasione importante per i rossoblù, i quali devono ottenere tre punti per non perdere ulteriore terreno rispetto alle zone nobili della classifica.

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli è reduce dalla prima gioia della stagione, avendo battuto nell’ultima uscita al Castellani la Salernitana per 1-0: un risultato importantissimo per la rincorsa salvezza dei toscani, i quali prima di questa vittoria non avevano né conquistato punti né siglato reti nelle prime cinque giornate di quest’inizio di stagione.

La sfida tra Bologna e Empoli, il cui via è programmato per le 12.30 di domenica allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO BOLOGNA-EMPOLI SERIE A 2023-2024

Domenica 1 ottobre

Ore 12.30 Bologna-Empoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA BOLOGNA-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse