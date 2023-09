Quando gioca l’Inter la prossima partita di Champions League? Calendario, avversaria, programma 3 ottobre, tv, streaming

Mentre l’Inter si concentra sul match interno di campionato contro il Sassuolo, è già tempo di pensare al prossimo turno della Champions League 2023-2024. Si tratta del secondo appuntamento della fase a gironi e la formazione allenata da mister Simone Inzaghi cercherà di trovare il primo successo di questa edizione.

I nerazzurri, dopo il sofferto pareggio di San Sebastian, ospiteranno il Benfica alle ore 21.00 di martedì 3 ottobre per la rivincita dei quarti di finale di un anno fa. All’epoca l’Inter vinse nettamente andata e ritorno e volarono in semifinale, dove poi fecero lo stesso contro il Milan, prima di approdare alla sfortunata Finale di Istanbul contro il Manchester United.

La situazione nel Girone D vede il Red Bull Salisburgo al comando con 3 punti, davanti a Inter e Real Sociedad a quota 1, mentre ancora a zero punti rimane proprio il Benfica. I lusitani, autori di una cavalcata eccezionale nella scorsa edizione, saranno un avversario davvero pericoloso per gli interisti.

Il match tra Inter e Benfica valevole come secondo impegno della fase a gironi della Champions League 2023-2024 sarà disponibile su Sky Sport e Canale 5 in chiaro, quindi in streaming su NOW, SkyGO e Mediaset Infinity.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE 2023

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Inter-Benfica – diretta su Sky Sport e Canale 5

PROGRAMMA INTER-BENFICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport e Canale 5 in chiaro

Diretta streaming: NOW, SkyGO e Mediaset Infinity

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse