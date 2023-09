Programma F1, orari e tv GP Singapore 2023: palinsesto Sky e TV8 15-17settembre

Dopo la settimana di stop post GP di Monza il circus della F1 si sposta in Asia. Si svolgerà infatti dal 15 al 17 settembre il GP di Singapore, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2023, in scena sul circuito cittadino di Marina Bay.

Cambiano i continenti ma non certamente la situazione. Anche in questo weekend infatti si verificherà la solita dinamica, con Max Verstappen che reciterà il ruolo di leader incontrastato e con tutti gli altri pronti ad inseguire. Tuttavia, la particolarità del tracciato potrebbe aprire degli scenari interessanti, con tanti piloti motivati a fare bene.

I nomi sono noti: da Carlos Sainz a Charles Leclerc, da Lewis Hamilton a George Russel passando per Fernando Alonso e Sergio Perez (terzo e secondo in classifica) e le Williams di Landro Norris e di Oscar Piastri. Tra gli unici scenari interessanti si profila la lotta per il terzo posto che proprio l’ex Campione del Mondo in forza all’Aston Martin sarà chiamato a difendere in questo ultimo scorcio di stagione.

Ogni sessione del GP di Singapore verrà trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno (ad eccezione della FP2), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Tv8 offrirà invece la possibilità di assistere alle qualifiche e gara in chiaro a in modalità differita anche con il servizio in streaming di Tv8.it. OA Sport come di consueto proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Singapore.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023 (ORARIO ITALIANO)

Venerdì 15 settembre

11.30 FP1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

15.00 FP2 – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 16 settembre

11.30 FP3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

15.00 Qualifiche- Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 17 settembre

14.00 Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, Sky Sport Uno (ad eccezione della FP2)

Differita tv: Tv8: qualifiche alle ore 18:30 di sabato, gara alle ore 18:00 di domenica

Diretta streaming: Sky Go, NOW TV

Differita streaming: Tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: La Presse