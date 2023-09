Italia-Canada oggi in tv, Coppa Davis 2023: ordine di gioco, programma, streaming, singolari e doppio

L’Italia, in Coppa Davis, ricomincia da dove aveva finito. Dove a Madrid c’era stata la semifinale, a Bologna c’è la prima del girone che porta verso le Finals di quella che molti sperano essere l’ultima edizione con il format ereditato dai disastri provocati dalla triade ITF versione Haggerty-Gerard Piqué-Kosmos.

Entrambe le formazioni hanno un certo numero di defezioni: in particolare, gli azzurri schiereranno due tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, con quest’ultimo all’esordio in Coppa Davis, e poi c’è l’opzione del doppio formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. I canadesi, invece, hanno Denis Shapovalov ancora a mezzo servizio, e si presume che il posto di secondo singolarista sia un ballottaggio tra Gabriel Diallo, emergente, e Vasek Pospisil, veterano e con un posto sostanzialmente assicurato in doppio.

Italia-Canada, primo incontro del girone di Coppa Davis 2023 dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), si giocherà oggi dalle ore 15:00. Sarà possibile seguire i singolari e in doppio in diretta tv su gratis e in chiaro su Rai2 fino alle 19:40, su RaiSport HD dalle 19:40 in poi, oltre che via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di tutti i match, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CANADA, COPPA DAVIS 2023

Gli accoppiamenti non saranno noti fino a un’ora prima dell’inizio del primo singolare.

Mercoledì 13 settembre

Ore 15:00 Primo singolare – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

A seguire Secondo singolare – Diretta tv su Rai2 fino alle 19:40, RaiSport HD dalle 19:40 in poi, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

A seguire Doppio – Diretta tv su Rai2 fino alle 19:40, RaiSport HD dalle 19:40 in poi, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ITALIA-CANADA, COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 dalle 15:00 alle 19:40, RaiSport HD dalle 19:40 in poi, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now, SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport

