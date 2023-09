Probabili formazioni Serie A oggi (16 settembre): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

Ricomincia quest’oggi la Serie A con la quarta giornata di campionato. Un sabato 16 settembre che prevede tre partite di cartello, con le squadre impegnate in Champions League che scenderanno tutte in campo. Analizziamo insieme le probabili formazioni di Juventus-Lazio, Inter-Milan e Genoa-Napoli.

JUVENTUS-LAZIO

Bianconeri che confermano il loro 3-5-2, con Gatti che potrebbe essere utilizzato da braccetto di sinistra assieme a Danilo e Bremer. Sugli esterni lotta tra Cambiaso e Weah per un posto sulla destra, ma non è escluso che alla fine possa essere Kostic a sedersi in panchina. Sarri può invece confermare l’undici che ha battuto il Napoli, unico dubbio a metà campo con Cataldi e Kamada favoriti rispettivamente su Rovella e Guendouzi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Ballottaggi: Cambiaso-Weah 55%-45%, Gatti-Alex Sandro 60%-40%

Squalificati: Pogba (positività al testosterone)

Infortunati: De Sciglio

Diffidati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Ballottaggi: Cataldi-Rovella 65%-35%, Kamada-Guendouzi 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: –

Diffidati: –

INTER-MILAN

Nel derby delle 18.00, dubbio in difesa per Inzaghi che potrebbe rischiare Acerbi in luogo di De Vrij al centro con Darmian e Bastoni, mentre in mezzo al campo Mkhitaryan rimane favorito su Frattesi che potrebbe dover smaltire le scorie degli impegni in Nazionale. Dall’altra parte Pioli recupera Giroud, Maignan e Theo Hernandez, fuori Kalulu: in difesa, vista la squalifica di Tomori, ci sarà Kjaer con Thiaw.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi

Ballottaggi: De Vrij-Acerbi 60%-40%, Mkhitaryan-Frattesi 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: Cuadrado

Diffidati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Ballottaggi: Pulisic-Chukwueze 60%-40%, Giroud-Okafor 65%-35%

Squalificati: Tomori

Infortunati: Kalulu, Bennacer

Diffidati: –

GENOA-NAPOLI

Azzurri che potrebbero far respirare qualche uomo in vista del match di Champions con il Braga. Fuori Politano, possibile l’impiego di uno tra Raspadori, Lindstrom ed Elmas sulla destra. Al centro della difesa ancora Juan Jesus. In casa Genoa si pensa ancora al 4-3-2-1, con Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle di Mateo Retegui.

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Ballottaggi: Badelj-Thorsby 55%-45%, Sabelli-Martin 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Vogliacco, Messias

Diffidati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Raspadori-Lindstrom 60%-40%, Juan Jesus-Natan 65%-35%, Olivera-Mario Rui 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: Politano

Diffidati: –

Foto: LaPresse