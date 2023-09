Probabili formazioni Salernitana-Torino: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Ultime due partite valide per la quarta giornata di Serie A. Il lunedì prende il via con Salernitana-Torino allo stadio Arechi: ad arbitrare il match sarà Antonio Giua della sezione di Olbia, con assistenti Cecconi e Cipriani. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Volpi, al Var invece la coppia composta da Paterna e Mariani.

Trentacinque anni, il suo debutto in massima serie è nel febbraio 2018 con Bologna-Genoa, diventando il primo arbitro sardo a fischiare in una partita di A. Dieci precedenti con la Salernitana, che vanta quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, l’ultimo confronto è dello scorso 13 agosto in Coppa Italia, con la sfida contro la Ternana decisa da un gol di Candreva. Torino che invece ha incassato tre sconfitte in altrettante partite, l’ultima il 6 novembre 2022 contro il Bologna.

Tra i campani sembra essersi risolto il caso Dia, ma non sarebbe comunque stato a disposizione di Sousa a causa dell’infortunio patito in Nazionale. Botheim favorito per il ruolo di centravanti, con Candreva e Kastanos alle spalle. In mezzo al campo ci sarà Lassana Coulibaly nonostante la rottura del setto nasale, con lui uno tra Legowski e Bohinen. Mazzocchi torna titolare sulle fasce.

In casa Torino c’è il forfait di Vojvoda, costringendo Juric a scelte obbligate sulle fasce: Bellanova a destra e Lazaro scala sulla sinistra. In avanti buone notizie con il rientro di Sanabria, ma in avanti dovrebbe essergli preferito Zapata con Radonijc e Vlasic alle sue spalle; se il paraguaiano dovesse partire dall’inizio al posto di uno degli ultimi due, si giocherebbe a due punte. Fuori anche Ilic, spazio per Tameze in mezzo al campo.

SALERNITANA-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos, Botheim. All. Sousa

Ballottaggi: Coulibaly-Bohinen 60%-40%, Botheim-Jovane 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Daniluc, Maggiore, Dia

Diffidati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Vojvod; Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric

Ballottaggi: Radonjic-Sanabria 65%-35%

Squalificati: –

Infortunati: Djidji, Vojvoda, Ilic

Diffidati: –

