Probabili formazioni Real Sociedad-Inter: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Real Sociedad-Inter sarà la sfida valevole per il primo turno della fase a gironi della Champions League 2023-2024 che vedrà protagonisti i nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi. Lautaro Martinez e compagni cercheranno subito i 3 punti per mettere in discesa la qualificazione in un gruppo che si annuncia alla porta ma ricco di insidie.

Benfica e Red Bull Salisburgo saranno le altre due compagini ai nastri di partenza di in un Girone D davvero interessante. Per il momento meglio concentrarsi su questo match di esordio che si giocherà alle ore 21.00 allo stadio Anoeta di San Sebastian e che metterà subito sul piatto 3 punti di capitale importanza.

I nerazzurri hanno messo in scena una partenza a razzo in Serie A, con 4 vittorie in altrettante uscite e, soprattutto, il roboante 5-1 rifilato ai “cugini” milanisti nel derby. Questa sera potremmo vedere qualche novità di formazione. Pavard potrebbe avere la sua prima chance da titolare. Discorso identico per Frattesi, mentre davanti Arnautovic insidia Thuram.

Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio quali sono le probabili formazioni dell’Anoeta, chi sarà l’arbitro e chi non sarà della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD-INTER

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Pavard-Darmian, Frattesi-Mkhitaryan, Thuram-Arnautovic.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Cuadrado

