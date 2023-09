Probabili formazioni Napoli-Udinese: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Il Napoli di Rudi Garcia, quest’oggi mercoledì 27 settembre, tenterà di riscattarsi dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso e ci proverà con l’Udinese di Andrea Sottil. Una partita fondamentale insomma quella del Maradona che, a partire dalle ore 20.45 di oggi, allieterà i cuori dei tanti supporters delle due squadre. I partenopei vengono dal pareggio per 0-0 contro il Bologna. I friulani invece, in questa Serie A, non hanno ancora vinto e ci proveranno in questo 6° turno.

Ma adesso diamo un’occhiata alle possibili formazioni in vista del match di quest’oggi. Partiamo dunque dal Napoli, squadra padrona di casa. Meret difenderà come al solito i pali. In difesa Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui più che Olivera cercheranno di respingere gli attacchi friulani. Anguissa, Lobotka e Zielinski verranno schierati a centrocampo senza particolari ballottaggi mentre Politano, Osimhen e Kvaratskhelia andranno a formare l’attacco.

Ora è il momento degli ospiti, è il momento dell’Udinese. Silvestri andrà in porta mentre Perez, Bijol e Kristensen andranno a comporre il reparto difensivo. Ebosele, Samardzic, Walace, Kamara e Lovric (quest’ultimo in vantaggio rispetto a Payero) saranno i centrocampisti. Adesso è il turno dell’attacco: pronto il tandem Success-Lucca. Non resta che attendere: poi fra qualche ora sarà Napoli-Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui/Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano/Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric/Payero, Kamara; Success/Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kabasele, Ebosse, Deulofeu, Ehizibue, Masina, Padelli, Brenner, Davis, Semedo

CALENDARIO NAPOLI-UDINESE OGGI (27 SETTEMBRE)

Mercoledì 27 settembre

Ore 20.45 – Napoli-Udinese – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-UDINESE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Napoli-Udinese:

Diretta tv: Zona DAZN 2

Diretta streaming: DAZN

CHI E’ L’ARBITRO DI NAPOLI-UDINESE

MANGANIELLO

MASTRODONATO – YOSHIKAWA

IV: MARINELLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: MARINI

