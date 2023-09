Probabili formazioni Napoli-Lazio: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A 2023/2024 scenderà in campo anche oggi, sabato 2 settembre, con diverse interessanti partite. Tante le sfide da seguire ma concentriamoci maggiormente su quella che sarà Napoli-Lazio. I partenopei guidati da mister Rudi Garcia ospiteranno i biancocelesti guidati dall’ex di turno Maurizio Sarri. Si prospetta quindi un Maradona rovente in vista di questo importante match anche se, gli ospiti, non hanno iniziato al meglio e galleggiano in zona retrocessione.

La Lazio, a sorpresa, nelle prime due uscite stagionali ha deluso le aspettative cadendo sotto i colpi di Lecce e Genoa. Nel primo turno, in rimonta, i biancocelesti si sono fatti superare per 2-1 dai salentini mentre la scorsa settimana, contro i liguri, è bastato un gol di Retegui per piegare le mani di Provedel e l’intera squadra. 0 punti in due partite e voglia di riscatto: Immobile e compagni tenteranno il tutto per tutto per portare a casa un successo.

Ovviamente, però, dovranno fare i contri con i campioni d’Italia in carica che non vogliono vedersi scippare dopo un solo anno il tricolore dal petto. Due partite, contro Frosinone e Sassuolo, due vittorie. Gli azzurri hanno già spinto sull’acceleratore e lo faranno anche questa sera. Mister Garcia manderà in campo il classico 4-3-3. In porta Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Olivera e Mario Rui in difesa (favorito il primo nel ballottaggio. A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Sarri invece, avrà Provedel tra i pali; in difesa testa a testa tra Lazzari e Hysaj (favorito l’italiano), Casale, Romagnoli e Marusic. Nella zona centrale del campo Kamada dovrebbe partire dal 1′ ma occhio a Vecino che scalpita, e ci saranno poi Cataldi e Luis Alberto. In avanti largo a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Lazio, match valido per la 3a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera/Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano/Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Demme, Gaetano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari/Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada/Vecino, Cataldi/Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Pedro

CALENDARIO NAPOLI-LAZIO

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 – Napoli-Lazio– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI NAPOLI-LAZIO

COLOMBO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

Foto: LaPresse