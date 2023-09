Probabili formazioni Lazio-Atletico Madrid: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La UEFA Champions League quest’oggi, ritornerà ufficialmente in campo. La massima competizione europea per club, dopo il lungo periodo preliminare estivo, scenderà sui vari terreni di gioco sparsi per il continente con il primo turno della fase a gironi. Tutte e 32 le squadre disputeranno la gara di esordio tra oggi e domani, mercoledì 20 settembre. E tra le tante formazioni pronte a rendersi protagoniste troviamo la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti a partire dalle ore 21.00 all’intero dell’Olimpico di Roma, se la vedranno con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Immobile e compagni in queste prime uscite stagionali in Serie A non hanno brillato particolarmente, riuscendo a racimolare solamente 3 punti in quattro gare, figli di una sola vittoria prestigiosa a Napoli contro i campioni d’Italia e ben tre sconfitte con Lecce, Genoa e, nell’ultimo turno, con la Juventus. Anche i Colchoneros ne LaLiga, con 7 punti in quattro giornate si trovano a galleggiare al settimo posto.

Insomma vedremo chi la spunterà quest’oggi ma, nel frattempo, proviamo a ipotizzare le probabili formazioni e partiamo dai padroni di casa. Provedel andrà certamente a difendere i pali laziali. Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj dovrebbero comporre il quartetto difensivo. Sarri a centrocampo invece, potrebbe schierare Guendouzi dal 1′ assieme a Cataldi e Luis Alberto. In avanti infine, il tridente di fuoco: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Passiamo adesso invece alla probabile formazione dell’Atletico Madrid di Simeone. Oblak in porta è assicurato. Molina, Gimenez e Azpilicueta dovrebbero difendere l’estremo difensore degli spagnoli dalle sortite offensive della Lazio. Hermoso, Riquelme, Llorente, Witsel e Saul dovrebbero poi comporre la linea di centrocampo. In attacco infine, spazio al tandem Griezmann-Morata. Insomma adesso non resta che attendere ancora qualche ore: poi sarà Lazio-Atletico Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATLETICO MADRID

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Molina, Gimenez, Azpilicueta; Hermoso, Riquelme, Llorente, Witsel, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone

CALENDARIO LAZIO-ATLETICO MADRID (19 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 21.00 – Lazio-Atletico Madrid – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

PROGRAMMA LAZIO-ATLETICO MADRID: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CHI E’ L’ARBITRO DI LAZIO-ATLETICO MADRID

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN) – Andraž Kovačič (SVN)

IV: Rade Obrenovič (SVN)

VAR: Nejc Kajtazovic (SVN)

AVAR: Bastian Dankert (GER)

