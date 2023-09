Probabili formazioni Empoli-Inter: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Empoli-Inter aprirà la domenica della quinta giornata di campionato, appuntamento alle 12.30 al Castellani per quello che è un vero e proprio testacoda. L’arbitro della sfida sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, gli assistenti sono invece Colarossi e Cipressa. Quarto ufficiale il signor Fourneau, mentre al VAR presente la coppia composta da Valeri e Gariglio.

Matteo Marcenaro è al terzo anno in massima serie, avendo debuttato il 30 novembre 2021 con il pareggio a reti bianche tra Verona e Cagliari. Un solo precedente con l’Inter, quando lo scorso anno i nerazzurri batterono per 4-2 il Sassuolo. Toscani che invece vantano tre pareggi in altrettante partite, l’ultimo lo scorso anno contro il Milan.

Toscani alla prima uscita con Andreazzoli, che dovrebbe rispolverare il 4-3-1-2 con la coppia composta da Caputo e Cambiaghi assistiti da Baldanzi, Shpendi però reclama spazio. Ranocchia può diventare il regista di riferimento mentre Bastoni potrebbe riarretrare come terzino sinistro.

Simone Inzaghi recupera invece Calhanoglu e Cuadrado, il turco può tornare titolare in cabina di regia mentre cerca posto Frattesi in mezzo al campo. In difesa Acerbi favorito su De Vrij, Darmian può giocare da braccetto di destra con Pavard che può prendersi un turno di riposo.

EMPOLI-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

Indisponibili: Caprile, Maldini

Squalificati: –

Ballottaggi: Cambiaghi-Shpendi 55%-45%, Ranocchia-Marin 60%-40%, Maleh-Grassi 55%-45%

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

Indisponibili: Sensi

Squalificati: –

Ballottaggi: Acerbi-De Vrij 60%-40%, Frattesi-Mkhitaryan 65%-35%, Dumfries-Pavard 60%-40%

