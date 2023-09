Probabili formazioni Bologna-Napoli: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A è pronta a tornare in campo con il quinto turno stagionale. A mancare sono le ultime cinque partite per chiudere la giornata in questione e, tra le dieci squadre che oggi saranno impegnate, spicca il match tra il Bologna di Thiago Motta e il Napoli di Rudi Garcia. I felsinei apriranno, a partire dalle ore 18.00, le porte del Dall’Ara ai partenopei campioni d’Italia in carica. Gli azzurri vorranno certamente risollevarsi in campionato dopo le due ultime partite tutt’altro che entusiasmanti ma occhio ai rossoblù, pronti a sgambettare i partenopei.

Andiamo subito a veder le probabili formazioni delle due formazioni è partiamo dal Bologna. In porta ci sarà Skorupski. Per quanto riguarda il quartetto difensivo invece, spazio a Posch, Beukema, Lucumì e Kristiansen, pronti a comporre una linea difensiva in grado di resiste alle cariche del Napoli. A centrocampo Freuler e Moro giocheranno dietro a Ndoye, Ferguson e Karlsson che, a loro volta, sosterranno l’unica punta Zirkzee.

Passiamo adesso invece, in casa Napoli e guardiamo alla possibile formazione proposta da Garcia. Meret tra i pali non si tocca ovviamente. Linea difensiva composta da capitan Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui. Il centrocampo, ricco di muscoli, sostanza e tecnica, vedrà giocare con una maglia dal primo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente di attacco infine, sarà formato da Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Adesso non resta che attendere qualche ora: poi sarà Bologna-Napoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Bologna-Napoli, match valido per la 5a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

CALENDARIO BOLOGNA-NAPOLI OGGI (24 SETTEMBRE)

Domenica 24 settembre

Ore 18.00 – Bologna-Napoli – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA BOLOGNA-NAPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI BOLOGNA-NAPOLI

AYROLDI

BINDONI – TEGONI

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA

Foto: LaPresse