Primoz Roglic vince il Giro dell’Emilia: “Amo il San Luca e la mortadella, avevo le gambe per il successo”

Primoz Roglic ha vinto il Giro dell’Emilia 2023, imponendosi in solitaria sul traguardo del San Luca. Lo sloveno ha tenuto botta sul tratto più duro dell’iconica salita e quando mancavano 300 metri all’arrivo ha piazzato una micidiale rasoiata, con cui ha fatto il vuoto nei confronti del connazionale Tadej Pogacar e del britannico Adam Yates. L’alfiere della Jumbo-Visma, a una delle sue ultime uscite con questa squadra come ha confermato in mattinata, si è imposto in questa classica del calendario italiano per la terza volta in carriera.

Primoz Roglic ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara: “Bellissimo vincere ancora qui, è una corsa iconica e antica. Amo la salita del San Luca e mi piace tanto la mortadella. Dedico la vittoria alla mia famiglia, che mi supporta sempre nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili, anche se oggi non sono qui. Oggi è stato difficile il finale, sono stato contento di avere avuto le gambe per vincere“.

Il successo odierno lancia Primoz Roglic con grande ottimismo verso il Giro di Lombardia, che andrà in scena tra sette giorni. Lo sloveno ha tutte le carte in regola per mettere la propria firma sull’ultima Classica Monumento della stagione, che nelle ultime due annate agonistiche è stata vinta da Tadej Pogacar.

Foto: Lapresse