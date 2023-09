PerchÃ© Luna Rossa non ha gareggiato in Americaâ€™s Cup? La causa della cancellazione delle regate e quando si recuperano

Luna Rossa non ha potuto gareggiare nella prima giornata delle regate preliminari di America’s Cup. L’equipaggio italiano è sceso in mare a Vilanova I La Geltrù (Spagna) insieme agli altri sodalizi impegnati nella lunga volata che porterà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, ma il maltempo ha impedito la disputa delle tre regate di flotta originariamente previste dal programma. Una bufera, caratterizzata da pioggia copiosa e insistente, accompagnata da un forte vento e da onde relativamente alte, ha costretto gli organizzatori a cancellare le prove. Da annotare anche la scarsa visibilità.

Le tre regate odierne non dovrebbero essere recuperate. Si ritornerà in acqua sabato 16 settembre (a partire dalle ore 15.30) per tre regate di flotta: le previsioni meteo sono confortanti e dunque finalmente si dovrebbe gareggiare a tutti gli effetti. Il fine settimana si concluderà domenica 17 settembre con altre due regate di flotta e poi il match race finale tra le prime due classificate, che si contenderanno il titolo. Ricordiamo che si regata con gli AC40 “one design”, ovvero barche uguali per tutti i partecipanti.

PERCHÉ LUNA ROSSA NON HA GAREGGIATO IN AMERICA’S CUP

Le prime tre regate preliminari sono state cancellate a causa del maltempo che si è abbattuto su Vilanova I La Geltrù (Spagna), a una cinquantina di chilometri da Barcellona. Forte pioggia, mare ondoso e scarsa visibilità.

LE REGATE VERRANNO RECUPERATE?

No. Si tornerà in acqua sabato 16 settembre per le prime tre regate di flotta.

Foto: America’s Cup