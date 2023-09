Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri vincono il Lombardia Trophy per la settima volta consecutiva

Come ampiamente pronosticato Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno vinto per il settimo anno consecutivo il Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio di figura facente parte del circuito ISU Challenger Series andata in scena sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo. Una buona prestazione per gli atleti di Barbara Fusar Poli, abili a chiudere il loro esordio stagionale timbrando un totale sopra i 208 punti.

Gli azzurri, presentando il nuovo programma di gara, hanno ricevuto un GOE positivo in tutti e nove gli elementi presentati, mandando un chiaro messaggio ai diretti avversari di tutto il movimento. Dopo la stagione trionfale dello scorso anno infatti i due atleti delle Fiamme Azzurre non hanno alcuna voglia di fermarsi. E i presupposti sono interessanti, come dimostra il feedback della giuria che ha premiato la prestazione con un riscontro di 123.41 (68.61, 55.80) per 208.02, punteggio destinato a salire vertiginosamente con il passare del tempo.

In enrome crescita poi i cechi stanziati in Italia alla corte di Matteo Zanni Natalie Taschlerova-Filip Taschler, secondi sfiorando quota 190 con 114.02 (63.62, 50.40) per 189.23. Sopra i 180 punti anche i georgiani Maria Kazakova-Giorgi Revia, terzi con 110.04 (60.84, 49.20) per 180.99.

Buoni i risultati delle altre coppie italiane. Victoria Manni-Carlo Roethilisberger si sono infatti piazzati al settimo posto con 100.49 (57.09, 43.40) per 160.90, staccando di sei lunghezze i giovani Leia Dozzi-Pietro Papetti, ottavi con 96.08 (54.18, 41.90) per 154.30. Tredicesima piazza poi per Giorgia Galimberti-Matteo Libasse Mandelli con 79.87 (44.77, 35.10) per 128.25.

Nell’unica gara della rassegna senza italiani, quella individuale maschile, il Vice Campione Olimpico Yuma Kagiayama (da poco allenato anche da Carolina Kostner) ha vinto in modo netto anche il secondo segmento di gara totalizzando 254.59 punti, tenendo a debita distanza Nika Egadze (243.35) e lo statunitense Andrew Torgashew. Matteo Rizzo, iscritto alla vigilia, ha precisato sui social di essere stato costretto a rinunciare alla partecipazione dopo un piccolo fastidio fisico, comunicando di debuttare a inizio ottobre in occasione dello Shanghai Trophy.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Pl. Name Nation Points RD FD 1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 208.02 1 1 2 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 189.23 2 2 3 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 180.99 3 4 4 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 177.66 5 5 5 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 177.43 6 3 6 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 168.56 4 7 7 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 160.90 7 6 8 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 154.30 8 8 9 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 153.04 9 9 10 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 146.03 10 10 11 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 134.87 12 11 12 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 132.96 11 13 13 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 128.25 13 12 14 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 124.14 14 14 15 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 119.02 15 15

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Pl. Name Nation Points SP FS 1 Yuma KAGIYAMA JPN 265.59 1 1 2 Nika EGADZE GEO 243.35 3 2 3 Andrew TORGASHEV USA 233.26 2 4 4 Camden PULKINEN USA 210.46 8 3 5 Nozomu YOSHIOKA JPN 210.46 4 5 6 Nikita STAROSTIN GER 198.32 5 6 7 Landry le MAY FRA 189.75 6 7 8 Arlet LEVANDI EST 185.73 7 10 9 Georgii RESHTENKO CZE 183.87 9 8 10 Kornel WITKOWSKI POL 169.41 12 9 11 Milosz WITKOWSKI POL 160.89 11 11 12 Andrii KOKURA UKR 151.68 10 13 13 Makar SUNTSEV FIN 151.39 13 12

Foto: Pier Colombo