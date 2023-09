Pattinaggio artistico: Conti-Macii trionfano al Lombardia Trophy 2023. Azzurri sopra quota 200

Un vero e proprio dominio. Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto con ampio margine la gara delle coppie al Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2023-2024 e in fase di svolgimento all’IceLab di Bergamo.

I detentori del titolo continentale nonché medaglia di bronzo iridata hanno confermato la leadership già abbondantemente ottenuta dopo il segmento più breve, rendendosi protagonisti di un free program positivo, viziato soltanto da una caduta sull’ultimo sollevamento, quello del gruppo 3.

Guadagnando punti preziosi poi con il triplo twist (livello 3) con i due elementi in parallelo (triplo toeloop/doppio axel/axel e triplo salcow), con i lanciati (triplo rittberger e triplo salchow) oltre che con gli altri due lift, gli allievi di Barbara Luoni hanno ricevuto una valutazione di 130.19 (66.31, 68.88) totalizzando 200.35 e precedendo i due team tedeschi formati da Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, secondi con 128.30 (65.68, 62.62) per 194.52, e Annika Hocke-Robert Kunkel, terzi con 125.70 (65.35, 60.35) per 191.76.

Buoni segnali malgrado due cadute (nel salchow ruotato doppio e nel triplo rittberger lanciato) da parte di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, bravi a segnare il nuovo primato personale attestandosi a quota 118.12 (59.24, 60.88) per 185.06, tre lunghezze in più degli sfortunati Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, quinti nella classifica finale con un libero da 127.34 (64.32, 63.02) per 182.33.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 200.35 1 1 2 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 194.52 3 2 3 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 191.76 4 4 4 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 185.06 2 5 5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 182.33 7 3 6 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 160.47 8 6 7 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 151.50 5 7 8 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 142.97 6 10 9 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 142.65 10 8 10 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 141.12 9 9 11 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 115.26 11 11

Foto: Pier Colombo