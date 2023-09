Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Osaka 2023: Mao Shimada Ã¨ la grande attesa della quarta tappa

Prosegue l’ISU Junior Grand Prix 2023-2024. La rassegna itinerante di pattinaggio artistico dopo la tappa inaugurale di Bangkok tornerà questo weekend in Asia, nello specifico ad Osaka, città del Giappone che ospiterà il quarto appuntamento del circuito.

Si tratterà di un evento estremamente importante in quanto segnerà il debutto stagionale della padrona di casa Mao Shimada, dominatrice della scorsa stagione. La nativa di Tokyo, classe 2008, l’anno scorso ha infatti vinto tutte le competizioni a cui ha partecipato trionfando sia alle Finali del Grand Prix di Torino che ai Mondiali, senza dimenticare la terza posizione strappata al Campionato Nazionale nella massima categoria.

Insomma, tutti i riflettori saranno puntati su di lei, anche se non mancheranno altri profili di grande interesse, come ad esempio la sudcoreana Heeuse Ham, terza a Bangkok e motivata a staccare il pass per l’ultimo atto, oltre che la giovanissima compagna di squadra Jongyul Hwang, classe 2010 alla sua prima esperienza internazionale. Spazio poi a Yo Takagi e a Ikura Kushida, già apparsa in buono spolvero nella scorsa edizione.

In campo maschile il grande atteso sarà invece il nipponico Shunsuke Nakamura, quarto lo scorso anno alle Finali di Torino, oltre che il debuttante Masaya Mishina, Seigo Tauchi e il francese Pitot, piazzatosi al secondo posto in Thailandia. Grande occasione nella danza sul ghiaccio infine per i sudcoreani Jinny Kim-Namu Lee, motivati a salire di nuovo sul podio come già fatto a Bangkok.

Come di consueto l’intera competizione sarà visibile in modalità gratuita sul canale YouTube ISU Junior Grand Prix con il commento di Ted Burton. Di seguito il programma completo

JUNIOR GRAND PRIX OSAKA: PROGRAMMA COMPLETO (ORARI ITALIANI)

Giovedì 14 settembre

09:00-10:56 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

11:20-14:59 Short program Junior individuale maschile

Venerdì 14 settembre

07:15:11:50 Short program Junior individuale femminile

12:10-16:09 Free program Junior individuale femminile

Sabato 15 settembre

15:00-07:30 Free danza Junior danza sul ghiaccio

08:00-13:00 Free program Junior individuale femminile

JUNIOR GRAND PRIZ LINZ: COME VEDERE LA TAPPA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: sul canale YouTube ISU Junior Grand Prix

