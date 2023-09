Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2023: trionfo di Hagara, Grimm-Savitskiy senza rivali

Si è conclusa nel segno di Adam Hagara la seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2023, rassegna itinerante di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Linz (Austria) infatti l’atleta slovacco si è imposto con buon margine sugli avversari, collezionando un punteggio totale di 220.33.

L’allievo seguito da Vladimir Dvojnikov è stato artefice di un programma libero estremamente pulito dove, non presentando salti da quattro giri di rotazione, ha snocciolato due tripli axel e altri sei salti tripli, a cui si aggiungono poi due doppi axel.

Malgrado il quarto riscontro sulle components Hagara ha quindi guadagnato 146.32 (78.19, 68.13) per 220.33, tenendo a debita distanza il sudcoreano Hyungyeom Kim, abile a provare un quadruplo toeloop atterrato sul quarto ma eseguendo in mod molto falloso la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e la sequenza triplo loop/doppio axel/doppio axel, fattore che ha inchiodato il suo score a quota 138.31 (69.78, 68.53) per 211.76.

Terzo posto poi per lo statunitense Beck Strommer, il quale ha raccolto 140.94 (68.28, 72.66) per 210.92, anche lui grazie a una performance senza sbavature di rilievo. Già dal podio, ed è una notizia, il Giappone, con Haru Kakiuchi caduto dal quarto al settimo posto dopo una prestazione costellata da errori.

Non cambia nulla invece nella danza con la vittoria trionfale dei tedeschi Darya Grimm-Michail Savitskiy, bravi a ottenere 91.68 (49.26, 42.42) per 154.33, dieci punti in più rispetto ai canadesi Chloe Nguyen-Brendan Giang, secondi con 88.03 (47.59, 40.44) per 144.75. Terzo posto infine per gli americani Eliana Peal-Ethan Peal con 86.28 (45.50, 40.78) per 142.83.

La prossima tappa del Junior Grand Prix si svolgerà la prossima settimana a Istanbul, precisamente dal 6 al 9 settembre.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Adam HAGARA SVK 220.33 1 1 2 Hyungyeom KIM KOR 211.76 2 3 3 Beck STROMMER USA 210.92 3 2 4 Tonghe TIAN CHN 200.98 6 5 5 Naoki ROSSI SUI 198.60 9 4 6 Edward APPLEBY GBR 186.19 5 7 7 Haru KAKIUCHI JPN 180.51 4 11 8 David LI CAN 177.03 7 10 9 Taiga NISHINO JPN 175.90 16 6 10 Matias LINDFORS FIN 174.52 11 9 11 Nikita SHEIKO ISR 174.30 12 8 12 Aleksandr VLASENKO HUN 174.15 8 12 13 Arthur Wolfgang MAI GER 157.64 10 14 14 Denis KROUGLOV BEL 154.07 15 13 15 Vadym NOVIKOV UKR 147.17 18 15 16 Hugo BOSTEDT SWE 137.63 14 17 17 Axel AHMED FRA 135.95 17 16 18 Daniel RUIS AUT 132.11 13 18 19 Raul GARCIA SHIBINSKAIA AND 123.54 19 20 20 Daniil VALANOV NOR 121.43 21 19 21 Adrian JIMENEZ de BALDOMERO ESP 114.57 20 21 WD Semen DANILIANTS ARM

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 154.33 1 1 2 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 144.75 2 2 3 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 142.83 3 3 4 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 140.00 4 4 5 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN FRA 136.53 5 6 6 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 135.57 6 7 7 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 135.30 8 5 8 Dania MOUADEN / Theo BIGOT FRA 132.10 7 8 9 Savanna MARTEL / William ODDSON CAN 118.76 10 10 10 Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 118.55 14 9 11 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO SUI 113.76 12 11 12 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 113.70 9 13 13 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max Archadi Brunovitch LELEU BEL 112.78 11 12 14 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 108.94 13 14 15 Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY FIN 98.94 15 15 16 Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS AUT 95.44 16 16

Foto: International Skating Union (Figure Skating/JGP Event)