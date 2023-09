Sci alpino, Sofia Goggia: “Pronta per un mese di allenamento in Argentina”

Un ospite d’eccezione nel paddock del GP d’Italia di F1. A Monza, infatti, ha fatto il proprio “esordio” Sofia Goggia, che con occhi interessati si godrà lo spettacolo del Circus nel week end brianzolo, dovendo dividere il proprio cuore con le esigenze di sponsor.

La campionessa bergamasca, infatti, tiene da italiana per la Ferrari, ma essendo atleta sponsorizzata da Red Bull non ci si può esporre più di tanto: “Mi devo un po’ barcamenare in questa duplice veste”, ha affermato Sofia, ai microfoni di Sky Sport.

“Mi godo lo spettacolo di Monza, mi piacerebbe avere la possibilità di parlare con Leclerc, ma non voglio forzare perché so quanto ci si voglia concentrare nella ricerca della prestazione. Fare un giro con la Ferrari? Magari in primavera, l’anno prossimo, con quella stradale“, ha affermato la campionessa olimpica di discesa a PyeongChang 2018.

A proposito di sci alpino, l’azzurra si sta preparando per una nuova stagione: “Sono in partenza per l’Argentina, un mese di allenamento per essere al top del via della stagione“.

Foto: LaPresse