Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2023: Jia Shin trionfa nella gara femminile, seconda Murakami

Poche sorprese nella specialità individuale femminile, gara che ha chiuso la seconda giornata del Junior Grand Prix 2023 di Linz, secondo appuntamento della rassegna itinerante di pattinaggio artistico. Come da pronostico a vincere la tappa è stata la grande favorita del lotto, Jia Shin, la quale si è imposta con ampio margine sulle avversarie.

L’asiatca si è resa artefice del classico programma composto da due doppi axel e sette salti tripli, la maggior parte di questi eseguiti con grande qualità. Racimolando punti preziosi in zona bonus con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, con il triplo flip e con la sequenza triplo lutz (sul quarto)/doppio axel, Shin ha ottenuto quindi 130.95 (69.42, 61.53) per 201.33. Malgrado tante sbavature la nipponica Haruna Murakami ha difeso la seconda posizione ottenendo 105.71 (52.55, 54.16) per 168.37. Buona risalita poi per Minson Kwon, ottava dopo lo short e terza con 115.83 (60.82, 55.01) per 165.93 nonostante una prova tutto fuorché precisa.

Nelle coppie trionfo per i canadesi Martina Ariano Kent-Charly Laliberte Laurent, primi con 104.61 (52.54, 52.07) per 158.28, undici punti in più rispetto ad Olivia Flores-Luke Wang, al posto d’onore con 95.20 (45.85, 50.35) per 147.22. Stabili in terza posizione poi Wenning Shi-Zhiyu Wang, i quali si sono attestati in zona 78.22 (35.64, 43.67) per 123.50. Salgono di un posto poi gli azzurri Polina Polman-Gabriel Renoldi, sesti nella classifica finale con 67.60 (30.03, 37.57) per 106.67. Davvero una prestazione confortante alla prima uscita internazionale.

Nella danza tutto facile per i grandi favoriti della vigilia, i tedeschi Darya Grimm-Michail Savitskiy, unici del lotto a conquistare uno score sopra i 60 punti raccogliendo 62.65 (34.62, 28.03) posizionandosi davanti Chloe Nguyen-Brendan Giang, canadesi piazzatisi al secondo posto con 56.72, 31.50) precedendo gli statunitensi Eliana Peal-Ethan Peal, terzi con 56.55 (29.86, 26.69).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Jia SHIN KOR 201.33 1 1 2 Haruna MURAKAMI JPN 168.37 2 3 3 Minsol KWON KOR 165.93 8 2 4 Stefania GLADKI FRA 162.29 3 7 5 Iida KARHUNEN FIN 161.69 4 5 6 Ayumi SHIBAYAMA JPN 157.39 5 6 7 Kara YUN CAN 156.24 6 4 8 Josephine LEE USA 151.40 7 9 9 Maria Eliise KALJUVERE EST 147.55 13 8 10 Mengqi ZHANG CHN 145.69 10 11 11 Jana HORCICKOVA CZE 145.60 9 12 12 Ruiyang ZHANG CHN 145.21 12 10 13 Angel DELEVAQUE NED 133.38 11 14 14 Sara FRANZI SUI 130.09 19 13 15 Anastasija KONGA LAT 125.91 14 19 16 Lena EKKER HUN 123.57 16 16 17 Julia GRABOWSKI GER 123.16 15 20 18 Hannah FRANK AUT 122.63 17 18 19 Nina FREDRIKSSON SWE 120.10 18 21 20 Gabriella GRINBERG ISR 119.74 21 17 21 Flora Marie SCHALLER AUT 118.33 24 15 22 Vanesa SELMEKOVA SVK 116.54 20 22 23 Alexa SEVERN GBR 102.22 23 24 24 Pernille WITH NOR 99.39 29 23 25 Nuria RODRIGUEZ SERRANO ESP 99.06 22 26 26 Zala GRUM SLO 96.02 27 25 27 Charlotte JENNES BEL 93.87 26 29 28 Sara HÖFER AUT 92.24 25 30 29 Stella MAKRI GRE 91.32 28 28 30 Sabina ALIEVA AZE 85.59 32 27 31 Maria REIKDAL BRA 76.38 31 31 32 Khrystyna HALIARETA UKR 72.40 30 32 33 Monika MAKAROVSKA MKD 43.41 33 33 WD Ana SCEPANOVIC SRB

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 158.28 1 1 2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 147.22 2 2 3 Wenning SHI / Zhiyu WANG CHN 123.50 3 3 4 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 119.46 4 4 5 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 109.09 5 5 6 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI ITA 106.67 7 6 7 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 104.42 6 7 8 Linda de NARDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ ESP 102.04 8 8 9 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 99.67 9 9 10 Yunjie WANG / Helin LIU CHN 97.19 10 10

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 62.65 1 2 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 56.72 2 3 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 56.55 3 4 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 55.11 4 5 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN FRA 55.04 5 6 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 54.40 6 7 Dania MOUADEN / Theo BIGOT FRA 53.79 7 8 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 50.48 8 9 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 46.38 9 10 Savanna MARTEL / William ODDSON CAN 46.31 10 11 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max Archadi Brunovitch LELEU BEL 42.95 11 12 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO SUI 42.93 12 13 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 42.84 13 14 Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 42.80 14 15 Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY FIN 40.99 15 16 Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS AUT 39.82 16

Foto: Valerio Origo