Pattinaggio artistico, i big dell’Italia scendono in pista al Lombardia Trophy 2023: il programma dell’evento

I big del pattinaggio artistico italiano scendono in pista per la prima gara stagionale. Si svolgerà infatti questo weekend il Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale inserita nel circuito ISU Challenger Series 2023-2024 in scena come di consueto all’IceLab di Bergamo da venerdì 8 a domenica 10 settembre.

Sono pianificate nella rassegna tutte e quattro le specialità, contrassegnate dalla presenza della maggior parte dei principali componenti della Nazionale azzurra, pronti a testare per la prima volta davanti al pubblico i nuovi programmi.

In campo maschile ad esempio sarà della partita Matteo Rizzo. Il nostro gioiellino, galvanizzato da un’annata sportiva molto positiva, si confronterà principalmente con il Vice Campione Olimpico Yuma Kagiyama (che pochi giorni fa ha annunciato l’ingresso di Carolina Kostner nel suo staff tecnico), con Nozomu Yoshioka oltre che con i due statunitensi Camden Pulkinen ed Andrew Torgashev e con il georgiano Nika Egadze.

Nella gara femminile fari puntati su Lara Naki Gutmann, pronta a misurarsi con il trittico sudcoreano composto da Chaeyeon Kim, Seoyoung Kim e Ashun Yum, con la giapponese Hana Yoshida e con la polacca Ekaterina Kurakova. Da menzionare inoltre le georgiane Anastasiia Gubanova e Alina Urushadze.

Prova tutta da vivere anche quelle delle coppie d’artistico, in cui cercheranno di fare la voce grossa i tre team più importanti della compagine azzurra: dai detentori del titolo europeo (nonché bronzo iridato) Sara Conti-Niccolò Macii a Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini passando per Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, al loro secondo anno insieme. Chi temere? Senza dubbio i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel.

Attesissimi poi i grandi veterani della danza, ovvero Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare il primo posto per il sesto anno consecutivo. In lista anche Victoria Manni-Carlo Roethilisberger, Leia Dozzi-Pietro Papetti e Giorgia Galimberti-Matteo Libasse Mandelli. Di seguito il programma dell’evento.

LOMBARDIA TROPHY 2023: PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 8 settembre

13:30 Short program individuale femminile

15:50 Short program individuale maschile

Sabato 9 settembre

12:40 Rhythm dance danza sul ghiaccio

15:15 Short program coppie d’artistico

17:20 Free program individuale femminile

Domenica 10 settembre

13:30 Free program coppie d’artistico

15:40 Free program individuale maschile

18:20 Free dance danza sul ghiaccio

Foto: Valerio Origo