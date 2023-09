Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Danzica 2023: Uezono vince la gara femminile, giochi fatti nelle coppie

Arriva il primo importante responso da Danzica, città della Polonia che sta ospitando questo fine settimana la sesta e penultima tappa del circuito Junior Grand Prix 2023-2024, rassegna itinerante di pattinaggio artistico. Nella giornata odierna si è infatti concluso l’evento delle coppie d’artistico che ha fornito la lista definitiva dei team finalisti che si giocheranno la vittoria alle Finali di Pechino.

In una gara ripartita dopo la grande incertezza dello short a spuntarla sono stati i canadesi Ava Kemp-Yonhatan Elizarov, bravissimi a salire dal terzo al primo posto staccando la concorrenza e raccogliendo il totale di 159.91 distanziando di otto lunghezze gli ucraini Violetta Sierova-Ivan Khobtka, secondi con 151.53 davanti agli altri canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, primi dopo il corto e terzi nella classifica finale con 136.95. Risultato d’alto profilo poi per gli azzurri Irina Napolitano-Edoardo Comi, i quali hanno centrato la quinta posizione raggiungendo il miglior piazzamento per l’Italia dal 2013 ad oggi.

A volare in Cina per l’ultimo atto saranno quindi Metelkina-Berlulava (Georgia), Ariano Kent-Laliberte Laurent (Canada), Sierova-Khobta (Ucraina), Flores-Wang (USA), Kemp-Elizarv (Canada) e Desrochers-Thrasher (Canada).

La gara femminile è stata invece vinta da Rena Uezono, abile ad allungare in classifica pattinando un grande libero che le ha concesso di ottenere un totale di 192.31, totale con cui ha reglato le due sudcoreane Minson Kwon (183.52) e Seojin Youn (176.31).

La giornata si è aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, prova contrassegnata dal dominio dei davvero interessanti tedeschi Darya Grimm-Michail Savitskiy, al momento leader con 65.71; sopra quota 60 anche gli ucraini Mariia Pinchuk-Mykyta Pogorielov, secondi con 62.23 precedendo i nipponici Sara Kishimoto-Atsuhiko, sul gradino più basso del podio con 59.74. Da menzionare poi il quindicesimo posto di Vittoria Petracchi-Daniel Basile con 48.60.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 159.91 3 1 2 Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA UKR 151.53 2 2 3 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER CAN 136.95 1 5 4 Yixi YANG / Shunyang DENG CHN 129.79 4 4 5 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI ITA 129.45 6 3 6 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA CZE 123.77 5 6 7 Wenning SHI / Zhiyu WANG CHN 120.60 7 7 8 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ GER 117.06 8 8 9 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 113.93 9 9 10 Anastasia STEBLYANKA / Lukas GNEIDING GER 109.98 11 10 11 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA ESP 102.65 12 11 12 Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK SVK 101.15 10 12 13 Wiktoria PACHA / Szymon DERECHOWSKI POL 85.08 13 13

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Rena UEZONO JPN 192.31 2 1 2 Minsol KWON KOR 183.52 3 2 3 Seojin YOUN KOR 176.31 1 6 4 Yihan WANG CHN 176.30 6 3 5 Anthea GRADINARU SUI 169.24 5 4 6 Sarah EVERHARDT USA 168.69 4 5 7 Lulu LIN CAN 147.82 7 9 8 Jana HORCICKOVA CZE 147.65 13 7 9 Shiqi GAO CHN 146.62 11 8 10 Maria Eliise KALJUVERE EST 141.34 10 10 11 Kira BARANOVSKA LAT 134.92 8 12 12 Olivia LENGYELOVA SVK 133.65 17 11 13 Olesya RAY GER 132.74 9 14 14 Gabriele JUSKAITE LTU 129.97 12 13 15 Darja TRUBITSON FIN 126.72 14 15 16 Alexa SEVERN GBR 115.93 15 18 17 Aleksandra JANIKOWSKA POL 114.02 18 17 18 Angelina ISMALONE THA 112.69 26 16 19 Anastasiia VASYLCHENKO UKR 111.95 19 19 20 SelmaSiri LARSEN DEN 106.16 21 20 21 Anastasiia BEZUHLA POL 102.65 25 21 22 Weronika FERLIN POL 102.33 23 22 23 Luna SHIMOGAKI AUS 101.06 20 25 24 Charlotte JENNES BEL 100.91 22 23 25 Sabina ALIEVA AZE 99.66 16 28 26 Celia Vandhana GARNACHO ESP 95.82 28 24 27 Victoria TABE ARTASANCHEZ MEX 92.88 27 26 28 Linnea KILSAND NOR 87.35 24 31 29 Yagmur Derin KEVINC TUR 84.44 29 29 30 Whitney FORD GRE 82.88 32 27 31 Rebecca TOFT LUX 80.76 31 30 32 Lilia VLASENKO ARG 77.62 30 32 33 Dunja TRESNJIC SRB 73.84 33 33

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 65.71 1 2 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 62.23 2 3 Sara KISHIMOTO / Atsuhiko TAMURA JPN 59.74 3 4 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 59.65 4 5 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 56.45 5 6 Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV GBR 52.97 6 7 Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO MEX 52.26 7 8 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 52.12 8 9 Amy CUI / Kenny ECKERT USA 51.52 9 10 Jamie FOURNIER / Everest ZHU CAN 50.88 10 11 Andrea PSURNA / Jachym NOVAK CZE 50.62 11 12 Kristina BLAND / Matthew SPERRY USA 50.28 12 13 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 49.35 13 14 Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS CZE 49.06 14 15 Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE ITA 48.60 15 16 Diane SZNAJDER / Joseph BOOTH FRA 48.31 16 17 Audra GANS / Michael BOUTSAN CAN 42.77 17 18 Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS AUT 41.45 18 19 Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA FIN 33.20 19

