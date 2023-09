Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Danzica 2023: Lim trionfa in campo maschile, Grimm-Savitsky vincono nella danza

Si conclude nel segno di Juheon Lim e dei danzatori Grimm-Savitsky la sesta tappa del circuito Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, rassegna andata in scena in Polonia, nello specifico a Danzica.

L’atleta sudcoreano ha infatti vinto per dispersione la prova maschile, confermando di fatto la leadership già agguantata nello short confezionando un libero con cui ha raggiunto il totale di 221.55, complice la buona esecuzione di praticamente tutti gli elementi di un layout impreziosito da due tripli axel e da altri sei salti da tre giri di rotazione. Scondo in rimonta si è invece posizionato lo statunitense Beck Strommer, abile a raggiungere quota 220.22 precedendo il giapponese Daiya Ebihara, autore di una grande rimonta che l’ha portato dalla settima alla terza posizione con 184.73. Scivola quarto invece l britannico Appleby, rimasto attardato a causa di un free viziato da molteplici sbavature.

La coppia di danza tedesca Grimm-Savitsky si è invece rivelata una delle più interessanti del circuito. Gli allievi di Rostislav Sinicyn hanno ottenuto infatti la terza vittoria di seguito in campo internazionale imponendosi sulla concorrenza sfruttando il largo vantaggio del segmento corto che ha consentito loro di rimanere in testa con 155.88 nonostante una caduta e un sollevamento stazionario eseguito in modo falloso.

Secondo posto poi per i promettenti ucraini Mariia Pinchuk-Mykyta Pogorielov, al posto d’onore con 154.43 davanti a Sara Kishimoto-Atsuiko Tamura, terzi con 150.85. Termina al quindicesimo posto invece l’avventura di Vittoria Petracchi-Daniel Basile: gli azzurri allenati da Federica Bernardi, Francesco Fioretti e Francesco Riva si sono infatti attestati in zona 122.38, ottima base di partenza in vista delle prossime gare.

La settima e ultima tappa del Grand Prix Junior si svolgerà la prossima settimana a Yerevan, in Armenia.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Juheon LIM KOR 221.55 1 1 2 Beck STROMMER USA 200.22 3 2 3 Daiya EBIHARA JPN 184.73 7 3 4 Edward APPLEBY GBR 178.97 2 9 5 Jakub LOFEK POL 175.86 6 6 6 Kyrylo LISHENKO UKR 172.39 13 4 7 Noah BODENSTEIN SUI 168.77 12 5 8 Ali Efe GUNES TUR 168.24 5 10 9 Arttu JUUSOLA FIN 167.17 9 7 10 Matvii YEFYMENKO POL 161.25 16 8 11 Alec GUINZBOURG CAN 159.25 10 11 12 Aurelian CHERVET SUI 153.43 14 13 13 Hugo Willi HERRMANN GER 152.95 15 12 14 Elias SAYED SWE 150.61 8 16 15 Marko PILIAR SVK 147.06 11 15 16 Luka IMEDASHVILI LTU 144.78 18 14 17 Kirills KORKACS LAT 138.32 17 17 18 Yudong CHEN CHN 134.92 4 22 19 Yu-Chun HUANG TPE 132.98 19 18 20 Daniil VALANOV NOR 128.49 22 19 21 Oscar OLIVER POL 123.09 20 20 22 Wendell HANSSON-OSTERGAARD DEN 115.82 23 21 23 Daniel ROUCO MORCILLO ESP 99.13 21 24 24 Emilio MARISCAL PACHECO MEX 91.51 24 23

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 155.88 1 3 2 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 154.43 2 1 3 Sara KISHIMOTO / Atsuhiko TAMURA JPN 150.85 3 2 4 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 148.57 4 4 5 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 143.97 5 5 6 Jamie FOURNIER / Everest ZHU CAN 137.41 10 6 7 Amy CUI / Kenny ECKERT USA 135.22 9 7 8 Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV GBR 127.94 6 11 9 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 127.39 8 9 10 Kristina BLAND / Matthew SPERRY USA 126.17 12 8 11 Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO MEX 124.62 7 15 12 Andrea PSURNA / Jachym NOVAK CZE 124.53 11 13 13 Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS CZE 124.24 14 10 14 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 123.28 13 12 15 Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE ITA 122.38 15 14 16 Diane SZNAJDER / Joseph BOOTH FRA 119.12 16 17 17 Audra GANS / Michael BOUTSAN CAN 115.03 17 16 18 Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS AUT 104.01 18 18 19 Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA FIN 93.60 19 19

Foto: ISU Figure Skating