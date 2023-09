Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Budapest 2023: Pezzetta terza dopo lo short! Grande prova dell’azzurra

Un giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo quindici anni dall’ultima volta una pattinatrice italiana è riuscita a centrare un piazzamento in top 3 in un segmento breve del circuito Junior Grand Prix. A compiere l’impresa è stata Anna Pezzetta che, nello short della tappa di Budapest, ha ottenuto una più che incoraggiante terza posizione scavalcando quota 60 e replicando quanto fatto da Stefania Berton nel 2006.

La nativa di Bolzano nello specifico si è resa artefice di un programma senza alcuna sbavatura, dove ha realizzato con grande qualità i tre elementi di salto del layout, partendo con la combinazione triplo flip/doppio toeloop e proseguendo poi con il doppio axel e con il triplo lutz in zona bonus, difficoltà che le hanno concesso di raggiungere il nuovo primato personale di 61.12 (35.28, 25.84), score con cui dovrà cercare di tenere botta in vista del libero, considerando una importante concorrenza raccolta in un fazzoletto di punti. A trovare la prima posizione è stata invece la favoritissima Jia Shin, al momento avanti con 66.25 (36.85, 29.40) precedendo la nipponica Ayumi Shibayama, seconda con 61.65 (34.97, 26.68).

Lotta aperta anche in campo maschile, complice la sfida tra Adam Hagara, provvisoriamente al comando con 74.94, e Hyungyeon Kim, secondo con 72.61. Più staccato invece Naoki Rossi con 67.10. Fuori dalla top 10 invece Matteo Nalbone, quindicesimo con 51.91, ed Edoardo Luigi Profaizer, ventesimo con 43.84.

Nelle coppie d’artistico tutto semplice per i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, i quali hanno di fatto messo le mani sulla vittoria (e sulla qualificazione in finale) sfiorando quota 70 con 69.94. A distanza siderale si sono invece piazzati gli ucraini Violetta Sierova-Ivan Khobta con 55.52. Terzi poi i canadesi Martina Ariano Kent-Charly Laiberte Laurent con 49.90. Ottimo esordio infine per Irina Napolitano-Edoardo Comi quarti con 44.45.

Foto: Valerio Origo