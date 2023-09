Speed skating, Francesca Lollobrigida torna nel gruppo azzurro in vista dell’inizio della stagione 2023-2024

Il sacro fuoco è ancora acceso. Negli ultimi scampoli del 2022, la lieta notizia: un’ecografia, tra gli addobbi delle festività natalizie, era stata un modo per comunicare qualcosa che ti cambia la vita, l’arrivo di un figlio. È il caso di Francesca Lollobrigida. L’azzurra, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare e due volte sul podio olimpico ai Giochi Invernali di Pechino 2022 nello speed skating (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start), ha scelto un percorso privato da condividere con suo marito Matteo Angeletti.

Dopo le lacrime di PyeongChang 2018, i sorrisi sul ghiaccio cinese e il sogno di farsi una famiglia. Tuttavia, per Francesca, la voglia di gareggiare sui pattini non si è affatto esaurita. Lo aveva detto a chiare lettere ai microfoni di OA Sport l’azzurra e i suoi propositi sono stati confermati.

Dopo settimane di lavoro individuale e una piccola pausa intorno a metà agosto, la Nazionale italiana si prepara per la nuova stagione agonistica: due settimane di lavoro a Livigno e poi sul ghiaccio di Inzell a ottobre, rispettando un cronoprogramma che la formazione di Maurizio Marchetto porta avanti da anni. Ad arricchire il roster di atleti ci sarà anche Francesca.

“Dopo il raduno di Inzell in Germania, andato molto bene, i ragazzi hanno proseguito il lavoro con sessioni inviduali presso le proprie sedi. A Livigno baseremo gran parte del lavoro con uscite in bicicletta. Gli allenamenti a secco saranno molto duri. Abbiamo allargato il gruppo con l’ingresso di tanti giovani ed è un bel segnale anche a lunga scadenza. Rientrerà anche Francesca Lollobrigida che ha ripreso gli allenamenti in modo graduale e ora valuteremo insieme per capire la corretta pianificazione in vista della stagione“, ha spiegato Marchetto. Da capire quindi come la nostra portacolori saprà tornare ad alto livello, perchè il sogno di Milano-Cortina 2026 c’è.

Foto: LaPresse