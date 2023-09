Pattinaggio artistico: Gutmann chiude il Lombardia Trophy al quinto posto, vince Gubanova

Arrivano i primi responsi dell’IceLab di Bergamo, centro sportivo che sta ospitando questo weekend il Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2023-2024. Un secondo segmento in cui Lara Naki Gutmann si è resa artefice di una discreta rimonta, chiudendo la gara al quinto posto.

L’azzurra è riuscita nell’impresa nonostante una prestazione non perfetta. Dopo un inizio molto promettente, dove ha eseguito elementi molto importanti come la combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow e la sequenza triplo toeloop/doppio axel, l’allieva di Gabriele Minchio ha rallentato la sua corsa atterrando un triplo loop e un triplo lutz corti di rotazione, ruotando poi solo semplice l’axel. Grazie però anche alla catena triplo salchow/doppio toeloop collocata in zona bonus la pattinatrice ha quindi raccolto 109.46 (54.86, 54.60) per il totale di 163.42

A vincere è stata invece Anastasiia Gubanova che, grazie al vantaggio nel corto, ha tenuto botta anche con un libero molto problematico, valutato non a caso 115.95 (53.94, 63.01) per 185.60, soli quindici centesimi in più rispetto ad Hana Yoshida, autrice del miglior libero malgrado una caduta nel triplo axel e una fallosa combinazione triplo lutz/triplo toeloop con cui ha guadagnato 122.91 (62.50, 51.40) per 185.45.

Terzo posto infine per Chaeyeon Kim, artefice da un free da 117.51 (58.50, 59.01) con cui ha raggiunto zona 180.78

CLASSIFICA FINALE FREE PROGAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Pier Colombo