Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Istanbul 2023: quarto posto per Paolino-Tuba nella danza

Dopo una gara a dir poco folle la coppia di danza formata da Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba ha ottenuto una incoraggiante quarta posizione in occasione della terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura, rassegna appena conclusa in quel di Istanbul.

Gli azzurri, terzi dopo la rhythm dance, hanno ben figurato anche nel segmento più lungo, sbriciolando il loro primato personale di oltre dieci punti grazie a un programma valutato 84.70 (45.48, 39.22) per 141.37, rimanendo risucchiati in dei capovolgimenti di fronte da parte degli altri team.

Tra cadute e altre sbavature a spuntarla sono stati infine gli ucraini Mariia Pinchuk-Mykyta Pogorielov che, sfruttando la seconda piazza ottenuta nelle due prove, hanno trovato il successo ottenendo 88.19 (46.05, 42.14) per 148.82, beffando i favoriti statunitensi Yahli Pedersen-Jeffrey Chen, scivolati al posto d’onore con 83.12 (42.12, 42.00) per via di una inopinata caduta nella circular step. Al terzo posto invece si sono accomodati gli elvetici Gina Zehnder-Beda Leon Sieber, autori del miglior libero valutato 88.30 (46.22, 42.08) per 143.65.

Cambia la classifica anche in campo maschile, dove a vincere la tappa è stato l’interessante sudcoreano Minkyu Seo che, dopo la quinta piazza di Bangkok, ha avuto la meglio sulla concorrenza facendo perno sulla qualità presentando otto salti tripli tra cui un axel raggiungendo quota 155.63 (77.04, 78.59) per 231.30 e tenendo a debita distanza Rio Nakata, il quale ha messo in cassaforte un posto per le Finali di Pechino guadagnando 148.80 (72.90, 75.90) per 222.35 grazie a una performance impreziosita da un quadruplo toeloop e dalla combinazione triplo axel/euler/triplo salchow. Più lontano poi l’altro nipponico, Dalya Ebihara, sul gradino più basso del podio dopo la leadership dello short con 131.07 (63.04, 70.03) per 207.17.

La prossima tappa del Junior Grand Prix si disputerà ad Osaka (Giappone) dal 13 al 16 settembre.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

1 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 148.82 2 2 2 Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN USA 146.37 1 5 3 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 143.65 4 1 4 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 141.37 3 4 5 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN FRA 139.86 5 3 6 Olivia ILIN / Dylan CAIN USA 134.81 7 6 7 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 128.13 9 7 8 Dana SABATINI-SPECIALE / Nicholas BUELOW CAN 125.62 10 10 9 Alexia KRUK / Jan EISENHABER GER 125.29 12 9 10 Mariia ALIEVA / Yehor BARSHAK GEO 124.76 11 11 11 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL CZE 124.51 13 8 12 Andrea PSURNA / Jachym NOVAK CZE 119.77 6 15 13 Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO MEX 119.57 8 13 14 Emma GOODSTADT / Christian BENNETT CAN 117.45 14 12 15 Louise DUPRAT / Tahory TADDEI-DUGUE FRA 109.45 15 14 16 Eva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV KAZ 95.13 16 16

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Minkyu SEO KOR 231.30 2 1 2 Rio NAKATA JPN 222.35 3 2 3 Daiya EBIHARA JPN 207.17 1 3 4 Konstantin SUPATASHVILI GEO 184.16 6 4 5 Fedir KULISH LAT 180.85 10 5 6 Lukas VACLAVIK SVK 180.61 4 8 7 Elias SAYED SWE 179.56 5 7 8 Jakub LOFEK POL 178.66 7 6 9 Kai KOVAR USA 166.30 15 9 10 Ali Efe GUNES TUR 163.70 8 15 11 Aurelian CHERVET SUI 163.38 12 13 12 David BONDAR CAN 163.23 9 17 13 Luca FUENFER GER 163.18 13 12 14 Kyrylo MARSAK UKR 159.99 21 10 15 Terry Yu Tao JIN CAN 159.88 11 18 16 Furkan Emre INCEL TUR 159.63 16 11 17 Gianni MOTILLA FRA 158.70 14 14 18 Ean WEILER SUI 151.03 18 16 19 Arin YORKE GBR 137.15 17 20 20 Aleksei VLASENKO HUN 136.80 20 19 21 Ege ALACAN TUR 131.31 19 22 22 Jegor MARTSENKO EST 129.12 24 21 23 Nikita KRIVOSHEYEV KAZ 126.93 22 23 24 Daniel KORABELNIK LTU 124.23 23 25 25 Wendell HANSSON-OSTERGAARD DEN 117.26 25 24 26 Razvan CIONAC ROU 105.97 26 26 27 Yoanis APOSTOLU BUL 100.99 27 27

Foto: International Skating Union/Figure Skating JGP Event