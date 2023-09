Pattinaggio artistico, Daniel Grassl torna in Italia! Nuovo cambio di coach per l’azzurro

Nuovo cambio di guida tecnica per Daniel Grassl. Dopo le due parentesi internazionali prima in quel di Boston (Stati Uniti) e poi a Mosca infatti la stella del pattinaggio artistico a rotelle tornerà ad allenarsi stabilmente in Italia, nello specifico in quel di Torino alla corte di Edoardo De Bernardis. La notizia è arrivata dal diretto interessato tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 settembre.

L’atleta – che ha dichiarato più volte di voler vivere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 da protagonista – ha quindi salutato la guru della disciplina Eteri Tutberidze, con cui ha condiviso alcuni mesi di lavoro: “Cari amici, dopo l’esperienza in America e in Russia ho deciso ad agosto di rientrare in Italia per proseguire il mio percorso tecnico di formazione e preparazione alle prossime stagioni agonistiche – ha detto Grassl – Mi allenerò a Torino al Pala Tazzoli con Edoardo De Bernardis. Le due esperienze estere sono state molto importanti e formative per me. In particolar modo ringrazio l’allenatrice Eteri Tuberidze per la professionalità e la disponibilità dimostrata nei miei confronti.

Si tratta di fatto dunque del terzo cambio di allenatore in poco più di una stagione. Ricordiamo infatti che Daniel, dopo aver interrotto la collaborazione con lo storico coach Lorenzo Magri, si è recato lo scorso anno negli States per essere seguito dal duo composto da Letov e Ganicheva. Nel corso dell’annata sportiva ha però preferito rientrare alla base, volando successivamente alla Sambo-70 di Mosca, scelta che ha generato non poche polemiche nonché una violenta quanto ingiusta shit storm proveniente da una certa parte di ambiente, fortemente critico sul modus operandi della celeberrima allenatrice.

De Bernardis – coach che in passato ha allenato per un periodo anche Carolina Kostner portando alle Olimpiadi profili come quello di Giada Russo – aggiunge dunque un super big della specialità al suo gruppo di lavoro: ricordiamo che il torinese segue infatti attualmente anche Raffaele Zich, astro nascente del movimento, oltre che altri talenti interessanti come quello della Campionessa italiana Junior in carica Amanda Ghezzo.

La prima gara di Daniel insieme al neo allenatore sarà il Nebelhorn Trophy, competizione inserita nel circuito ISU Challenger Series in scena a Oberstdorf dal 20 al 23 settembre.

Foto: Valerio Origo