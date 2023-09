Sci freestyle, Flora Tabanelli oro nel big air e argento nello slopestyle ai Mondiali Junior!

Il primo vero antipasto della stagione 2023-2024 degli sport invernali è andato in archivio ieri a Cardrona (in Nuova Zelanda) con un bilancio trionfale per l’Italia al termine dei Campionati Mondiali Junior FIS Park & ​​Pipe. Ottime notizie per i colori azzurri in prospettiva Milano-Cortina 2026, con alcuni giovani talenti ormai in rampa di lancio nelle specialità slopestyle e big air di snowboard e sci freestyle.

La copertina della manifestazione spetta a Flora Tabanelli, emiliana classe 2007 capace di conquistare una storica doppia medaglia nel freeski. La quindicenne portacolori dell’Esercito ha trionfato nel big air, diventando così la prima italiana di sempre (uomini inclusi) campionessa del mondo juniores nel freeski park & ​​pipe. In precedenza l’azzurrina era salita sul podio anche nello slopestyle, centrando un prezioso argento alle spalle della tedesca Muriel Mohr dopo aver firmato il miglior punteggio assoluto in qualificazione.

Riscontri positivi anche nello snowboard, con Fanny Piantanida Chiesa che si è messa al collo uno splendido argento nello slopestyle dietro alla padrona di casa neozelandese Lucia Georgalli. Segnali incoraggianti anche al maschile per Ian Matteoli, al rientro da un infortunio, con un prestigioso bronzo nel big air ed un quinto posto nello slopestyle.

