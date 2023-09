Pattinaggio artistico, Daniel Grassl avrebbe saltato tre controlli antidoping, ma l’atleta smentisce

Secondo quanto riportato dall’AGI, il pattinatore azzurro Daniel Grassl avrebbe saltato tre controlli antidoping e, se la circostanza fosse confermata, rischierebbe una squalifica fino a due anni. L’atleta, però riferisce di proseguire con gli allenamenti e di non essere a conoscenza della notizia.

La notizia è stata riferita all’agenzia di stampa da fonti dello sport russo, ma di questo triplice controllo antidoping saltato sarebbe a conoscenza anche Nado Italia: il problema risiederebbe in un errore tecnico nel sistema di tracciamento dei controlli dell’atleta (Adams).

L’azzurro, che nel frattempo, come scritto qualche giorno fa, ha lasciato Mosca e l’allenatrice Eteri Tutberidze, facendo ritorno a Torino, dove sarà allenato da Edoardo De Bernardis, ha dichiarato all’AGI: “Non sono al corrente di questa notizia, per me era difficile vivere a Mosca da solo, ma non so niente dell’antidoping, questa notizia non è vera: io sto ancora pattinando, se fossi squalificato non potrei farlo ma devo chiedere alla manager se sta girando questa voce“.

Foto: Pier Colombo