Paris Major Premier Padel 2023: subito fuori Di Nenno/Stupaczuk, avanzano agli ottavi tutti gli altri big

Ci è mancato poco, anzi pochissimo, che i campioni degli ultimi tre tornei targati Premier Padel, ovvero Arturo Coello e Agustin Tapia, finissero la loro corsa nel Greenweez Paris Major Premier Padel nella partita d’esordio (sedicesimi di finale). Sul campo numero 7, i vincitori di Roma, Madrid e Mendoza hanno perso il primo set contro Pablo Garcia Rodrigo e Ivan Ramirez, prima di rimontare e aggiudicarsi il match con il punteggio di 5-7 6-3 7-5 in due ore e 3’. Decisamente peggio è andata a Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (teste di serie n.2), sconfitti 6-2 6-4 in un’ora e 19′ da José Antonio Diestro e Javier Leal, capaci di prendersi la rivincita dopo la sconfitta di Roma in una partita tra le più emozionanti di tutto il BNL Italy Major Premier Padel del luglio scorso.

Sul Philippe-Chatrier, Paquito Navarro e Fede Chingotto (4) hanno dato spettacolo, così come, dall’altra parte della rete, Miguel Lamperti e Juan Martin Diaz. Chingotto e Navarro hanno dominato il primo set (6-1) e vinto al tiebreak il secondo, annullando ben 12 delle 14 palle break concesse in tutto il match. Debutto positivo anche per Fernando Belasteguin e Mike Yanguas (5), che in due set (6-2 6-4) e in un’ora e 23′ hanno eliminato Javier Valdes e Joseda Sanchez. I numeri uno al mondo Juan Lebron e Alejandro Galan, invece, hanno illuminato la notte del Roland Garros, superando 7-5 6-0 gli spagnoli Diego Gil e Nachi Sager dopo essere stati sotto di un break nel primo set. Domani affronteranno gli argentini Mouriño e Gomez Silingo (16).

Nel tabellone femminile, invece, non hanno deluso le aspettative le prime due coppie del seeding. Le numero 1 Ari Sanchez e Paula Josemaria hanno lasciato soltanto quattro game (6-1 6-3) a Marta Borrero e Ksenia Sharifova, mentre le numero 2 Marta Ortega e Gemma Triay hanno chiuso con un doppio 6-0 il loro primo impegno contro Aguilar Carrillo/Manquillo Alarda. Esordio vincente anche per le campionesse di Madrid: Delfina Brea e Bea Gonzalez (3) hanno eliminato 6-4 6-2 Araceli Martinez e Sara Ruiz Soto. E ha vinto, nella sua prima partita giocata nel circuito Premier Padel, anche la numero 4 del mondo Alejandra Salazar, che era stata costretta a saltare gli appuntamenti di Roma e Madrid per infortunio: la spagnola, in coppia con la portoghese Sofia Araujo (4), ha battuto le giovanissime Alejandra Alonso e Andrea Ustero nella partita più emozionante della giornata, terminata 5-7 7-6 7-5 in due ore e 57’.

La prima grande sorpresa del torneo era arrivata nella notte di martedì, con la sconfitta delle gemelle Maria José e Maria Pilar Sanchez Alayeto (5), battute 6-3 5-7 6-4 da Beatriz Caldera Sanchez e Ana Caterina Nogueira in un match durato quasi quattro ore. Domani, con gli ottavi di finale, il tabellone entra nel vivo: Sanchez/Josemaria alle 13 sul Philippe-Chatrier affrontano Fernandez Sanchez/Iglesias Segador (10) e, sempre sul Centrale come terzo match, tornano in campo Ortega/Triay contro Rodriguez/Talavan (12).

I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO MASCHILE

SEDICESIMI DI FINALE

J. Lebron (ESP)/A. Galan (ESP) (1) – D. Gil (ESP)/I. Sager (ESP) 7-5 6-0

M. Huete (ESP)/C. Gutierrez (ARG) -F. Mourino (ARG)/A. Gomez Silingo (ARG) (16) 6-2 7-6

M. Yanguas (ESP)/F. Belasteguin (ARG) (5) – J. Valdes (CHI)/J. Sanchez (ESP) 6-2 6-4

M. Sanchez (ARG)/L. Capra (ARG) (8) – R. Ferreyra (ARG)/J. Manuel Restivo (ITA) (Q) 6-0 6-3

J. Bautista (ESP)/J. Munoz (ESP) – J. Jimenez (ESP)/L. Hernandez (ESP) (Q) 6-4 2-6 6-4

F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4) – M. Lamperti (ARG)/J. Diaz (ESP) 6-1 7-6

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – R. Garcia Rodrigo (ESP)/I. Ramirex (ESP) 5-7 6-3 7-5

J. Rico (ESP)/J. Garrido (ESP) (12) – N. Suescun (ITA)/A. Rodriguez (ESP) (Q) 6-0 6-2

L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (9) – T. Bueno (ESP)/R. Mendez (ESP) 6-3 6-1

A. Ruiz (ESP)/J. Tello (ARG) (6) – S. Icardo (ESP)/J. Moya (ESP) 6-3 6-4

J. Nieto (ESP)/J. Sanz (ESP) (10) – S. Alba (ESP)/R. Marcos (ESP) 6-2 6-2

E. Goenaga (ESP)/M. Quilez (ESP) – D. Windhal (SWE)/J. Marmolejo (ESP) 3-6 6-4 6-1

J. Diestro (ESP)/J. Leal (ESP) – F. Stupaczuk (ARG)/M. Di Nenno (ARG) (2) 6-2 6-4

OTTAVI DI FINALE

J. Lebron (ESP)/A. Galan (ESP) (1) – F. Mourino (ARG)/A. Gomez Silingo (ARG) (16)

A. Arruyo (ESP)/G. Rubio (ESP) (13) – M. Yanguas (ESP)/F. Belasteguin (ARG) (5)

M. Sanchez (ARG)/L. Capra (ARG) (8) – R. Moyano (ESP)/F. M. Gil (ESP) (11)

J. Bautista (ESP)/J. Munoz (ESP) – F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4)

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – J. Rico (ESP)/J. Garrido (ESP) (12)

L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (9) – A. Ruiz (ESP)/J. Tello (ARG) (6)

M. Gonzalez (ESP)/C. D. Gutierrez (ARG) (7) – J. Nieto (ESP)/J. Sanz (ESP) (10)

E. Goenaga (ESP)/M. Quilez (ESP) – J. Diestro (ESP)/J. Leal (ESP)



TORNEO FEMMINILE

SEDICESIMI DI FINALE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – M. Borrero (ESP)/K. Sharifova (ESP) 6-1 6-3

M. Caparros (ESP)/T. Navarro (ESP) – M. Martinez (ESP)/S. Saiz (ESP) (16) 6-4 6-4

T. Icardo (ESP)/M. Virginia Riera (ARG) (6) – S. Bellver (ESP)/A. Soriano (ESP) 6-2 6-0

A. Collombon (FRA)/L. Rufo (ESP) (11) – L. Pascual (ESP)/S. Pujals (ESP) 6-3 6-1

C. Jensen (ARG)/V. Virseda (ESP) (9) – C. Castillon (ESP)/N. Vivancos (ESP) 6-1 6-1

S. Araujo (POR)/A. Salazar (ESP) (4) – A. Alonso (ESP)/A. Ustero (ESP) 5-7 7-6 7-5

D. Brea (ARG)/B. Gonzalez (ESP) (3) – A. Martinez (ESP)/S. Ruiz Soto (ESP) 6-4 6-2

M. Guinart (ESP)/C. Navarro Björk (SWE) (14) – P. Maria (ESP)/J. Polo (ESP) 6-0 6-2

J. Castello (ESP)/A. Osoro (ARG) (8) – M. De La Fuente (ESP)/M. Del Carmen Villalba (ESP) 6-2 7-6

P. Llaguno (ESP)/L. Sainz (ESP) (7) – N. Canovas (ESP)/J. Velasco (ESP) 6-3 6-1

C. Mesa (ESP)/C. Orsi (ITA) – M. Castanera (ESP)/M. Herrada (ESP) (Q) 6-1 7-5

N. Rodriguez (ESP)/M. Talavan (ESP) (12) – E. Amatrian Armas (ESP)/L. Godallier (FRA) 6-4 7-6

M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2) – N. Aguilar (ESP)/L. Manquillo (ESP) 6-0 6-0

OTTAVI DI FINALE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – C. Fernandez (ESP)/V. Iglesias (ESP) (10)

M. Caparros (ESP)/T. Navarro (ESP) – T. Icardo (ESP)/M. Virginia Riera (ARG) (6)

B. Caldera (ESP)/A. Catarina (ESP) – A. Collombon (FRA)/L. Rufo (ESP) (11)

C. Jensen (ARG)/V. Virseda (ESP) (9) – S. Araujo (POR)/A. Salazar (ESP) (4)

D. Brea (ARG)/B. Gonzalez (ESP) (3) – M. Guinart (ESP)/C. Navarro Björk (SWE) (14)

C. Goenaga (ESP)/L. Martinez (ESP) – J. Castello (ESP)/A. Osoro (ARG) (8)

P. Llaguno (ESP)/L. Sainz (ESP) (7) – C. Mesa (ESP)/C. Orsi (ITA)

N. Rodriguez (ESP)/M. Talavan (ESP) (12) – M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2)



Foto: Premier Padel